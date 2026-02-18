18歲青年手持散彈槍試圖闖美國會大廈　警方及時制伏

華盛頓警方於今日（2月18日）逮捕一名手持裝彈散彈槍、向國會大廈奔跑的18歲男子。這名疑犯身穿戰術背心並配戴手套，除了已裝彈的散彈槍外，還攜帶彈藥，被警方及時攔截。

疑犯身分被確認為來自喬治亞州斯密那（Smyrna）的Carter Camacho。美國國會警察局局長蘇利文（Michael Sullivan）表示，疑犯手持戰鬥式散彈槍，朝國會大廈方向奔跑「數百碼」，被警方攔截。警方命令他放下武器後，疑犯遵從指令趴在地上，被逮捕並帶走。

蘇利文在記者會上表示，「如果我們沒有警察站在這裡，誰知道會發生甚麼事？」目前警方尚未公布疑犯的犯案動機，仍在調查中，包括他是否有意攻擊目前不在會期中的國會。