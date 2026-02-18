18歲青年手持散彈槍試圖闖美國會大廈　警方及時制伏

華盛頓警方於今日（2月18日）逮捕一名手持裝彈散彈槍、向國會大廈奔跑的18歲男子。這名疑犯身穿戰術背心並配戴手套，除了已裝彈的散彈槍外，還攜帶彈藥，被警方及時攔截。
疑犯身分被確認為來自喬治亞州斯密那（Smyrna）的Carter Camacho。美國國會警察局局長蘇利文（Michael Sullivan）表示，疑犯手持戰鬥式散彈槍，朝國會大廈方向奔跑「數百碼」，被警方攔截。警方命令他放下武器後，疑犯遵從指令趴在地上，被逮捕並帶走。
蘇利文在記者會上表示，「如果我們沒有警察站在這裡，誰知道會發生甚麼事？」目前警方尚未公布疑犯的犯案動機，仍在調查中，包括他是否有意攻擊目前不在會期中的國會。
警方後來在附近馬里蘭大道上的美國植物園前發現了疑犯的汽車。蘇利文告訴記者，車內發現了防毒面具和防彈頭盔。他補充說：「這輛車並非以他的身份登記，且他有多個住址。」據悉，疑犯之前並沒有前科。
美國國會警察局發表聲明指出，疑犯面臨非法活動、無牌照攜帶步槍、持有未登記槍械及未登記彈藥等多項指控。
特朗普一周後在國會發表國情咨文
由於美國總統特朗普（Donald John Trump）預定一周後在國會發表國情咨文，事件也格外引人矚目。
警方表示，此事件不會改變國情咨文的保安工作。蘇利文局長強調：「我們對國情咨文的安全工作非常、非常重視。」
