美國男亮刀求泰國舊愛復合 遭現任男友等4人刺死橫屍街頭

泰國曼谷2月16日發生情殺案，一名54歲美國男子亮刀試圖與24歲泰國前女朋友復合，雙方爆發衝突，最終他遭4名泰國籍男子圍毆並刺死，陳屍街頭。
死者身中5刀
美國《紐約郵報》報道，死者是來自加州的Stein Heath Cole，警方表示，他身中5刀及雙腿骨折，倒臥血泊中，涉案4人包括前女朋友Nan Phawt Ar Cho的新男朋友、其兄長以及另外2名男子，已全數被捕。
警方指出事發當天下午，Cole在曼谷邦莫（Bang Mod）地區與舊愛談話期間，突然掏出廚刀。女方的現任26歲男朋友、其兄長以及另外2名男子，隨即持金屬管與刀具反擊。
警方證實，「事件源於個人感情糾紛。死者無法接受分手，持續跟蹤前女友。」他表示，「案發當天，他亮出刀子，激怒在場人士介入攻擊。疑犯聲稱無意殺人，但場面混亂，最終失控。」
疑分手後持續跟蹤女方
警方形容Cole失業、酗酒且性格衝動，「女方家屬一直反對她與這名美國男子拍拖，並試圖分開兩人。」鄰居透露，死者與前女友常激烈爭吵，分手後他獨自住在公寓數月，但仍不斷騷擾女方，導致關係惡化。警方表示，目前正與美國駐泰使館協調後續事宜，案件仍在進一步調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章