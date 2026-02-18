美國男亮刀求泰國舊愛復合 遭現任男友等4人刺死橫屍街頭

泰國曼谷2月16日發生情殺案，一名54歲美國男子亮刀試圖與24歲泰國前女朋友復合，雙方爆發衝突，最終他遭4名泰國籍男子圍毆並刺死，陳屍街頭。

死者身中5刀

美國《紐約郵報》報道，死者是來自加州的Stein Heath Cole，警方表示，他身中5刀及雙腿骨折，倒臥血泊中，涉案4人包括前女朋友Nan Phawt Ar Cho的新男朋友、其兄長以及另外2名男子，已全數被捕。

警方指出事發當天下午，Cole在曼谷邦莫（Bang Mod）地區與舊愛談話期間，突然掏出廚刀。女方的現任26歲男朋友、其兄長以及另外2名男子，隨即持金屬管與刀具反擊。