熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-18 13:23
更新：2026-Feb-18 13:23

美國科羅拉多州因沙塵暴30車連環相撞　4死29傷

分享：
由於沙塵暴致能見度不佳，科羅拉多州的高速公路發生連環車禍。（美聯社）

由於沙塵暴致能見度不佳，科羅拉多州的高速公路發生連環車禍。（美聯社）

adblk4

美國科羅拉多州公路巡警表示，2月17日上午在普韋布洛（Pueblo）南方的I-25高速公路發生至少涉及30輛車的嚴重車禍，造成4人死亡、29人送院。調查人員指出，事故發生時該地區強風肆虐，吹起大量塵土造成「棕色風暴」（brownout）現象，導致司機在能見度極低甚至完全無法看清路況。

科羅拉多州公路巡警Brian Lyons表示，「我們早上收到風力將會增強的警告，但當時並未封閉道路。這是移動範圍迅速的風暴，風力突然間變得非常強勁。不幸的是，由於該地區近期缺乏雨水，大量塵土被吹起並橫越整個I-25高速公路，形成了沙塵暴或棕色風暴。」

adblk5
美國科羅拉多州30車連橫相撞，因沙塵暴而起。（美聯社） 美國科羅拉多州30車連橫相撞，4名死者分別來自不同車輛。（美聯社）

交通意外發生於上午10點左右，根據初步調查，至少有30輛車捲入意外，其中包括6輛半貨車及多輛汽車。部分車輛正在拖曳載有馬匹的拖車，有些車內還有其他動物。

州巡警證實，4名死者分別來自不同車輛，另有29人被送往附近醫院。傷者傷勢程度從輕微到嚴重不等。事故發生後，I-25北向車道在93哩被關閉，南向車道則在94哩封閉。調查人員建議司機遠離該地區，直到能見度改善為止。

同局出現另一宗連環車禍

在相同區域的南向車道，同樣由於低能見度，也發生了另一宗連環車禍。巡警與其他機構合力清理現場，並於下午2點過後重新開放南向車道。

調查人員表示，北向車道將因調查和清理而持續關閉一段時間。州巡警預計這長時間的封路，但未明確說明何時能重新開放交通。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務