美國科羅拉多州因沙塵暴30車連環相撞　4死29傷

由於沙塵暴致能見度不佳，科羅拉多州的高速公路發生連環車禍。（美聯社）

美國科羅拉多州公路巡警表示，2月17日上午在普韋布洛（Pueblo）南方的I-25高速公路發生至少涉及30輛車的嚴重車禍，造成4人死亡、29人送院。調查人員指出，事故發生時該地區強風肆虐，吹起大量塵土造成「棕色風暴」（brownout）現象，導致司機在能見度極低甚至完全無法看清路況。

科羅拉多州公路巡警Brian Lyons表示，「我們早上收到風力將會增強的警告，但當時並未封閉道路。這是移動範圍迅速的風暴，風力突然間變得非常強勁。不幸的是，由於該地區近期缺乏雨水，大量塵土被吹起並橫越整個I-25高速公路，形成了沙塵暴或棕色風暴。」