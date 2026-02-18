美國科羅拉多州因沙塵暴30車連環相撞　4死29傷

美國科羅拉多州公路巡警表示，2月17日上午在普韋布洛（Pueblo）南方的I-25高速公路發生至少涉及30輛車的嚴重車禍，造成4人死亡、29人送院。調查人員指出，事故發生時該地區強風肆虐，吹起大量塵土造成「棕色風暴」（brownout）現象，導致司機在能見度極低甚至完全無法看清路況。
科羅拉多州公路巡警Brian Lyons表示，「我們早上收到風力將會增強的警告，但當時並未封閉道路。這是移動範圍迅速的風暴，風力突然間變得非常強勁。不幸的是，由於該地區近期缺乏雨水，大量塵土被吹起並橫越整個I-25高速公路，形成了沙塵暴或棕色風暴。」
交通意外發生於上午10點左右，根據初步調查，至少有30輛車捲入意外，其中包括6輛半貨車及多輛汽車。部分車輛正在拖曳載有馬匹的拖車，有些車內還有其他動物。
州巡警證實，4名死者分別來自不同車輛，另有29人被送往附近醫院。傷者傷勢程度從輕微到嚴重不等。事故發生後，I-25北向車道在93哩被關閉，南向車道則在94哩封閉。調查人員建議司機遠離該地區，直到能見度改善為止。
同局出現另一宗連環車禍
在相同區域的南向車道，同樣由於低能見度，也發生了另一宗連環車禍。巡警與其他機構合力清理現場，並於下午2點過後重新開放南向車道。
調查人員表示，北向車道將因調查和清理而持續關閉一段時間。州巡警預計這長時間的封路，但未明確說明何時能重新開放交通。
