美國加州滑雪客未理官方警告　遇雪崩10人失蹤6人受困

加州高山地區發生嚴重雪崩事故，多達10名滑雪客失蹤，另有至少6人受困等待救援。事故發生在當地時間17日上午，一個由16人組成的滑雪團隊在加州內華達山脈遭遇雪崩侵襲，目前救援工作因惡劣天氣與高雪崩風險而進展緩慢。
內華達縣警長辦公室發言人格林（Russell Greene）向沙加緬度電視台KCRA-TV表示，截至傍晚時分，救援隊伍仍未能抵達雪崩現場：「這將是一個緩慢、繁瑣的過程，因為他們在進入該區域時必須非常謹慎，雪崩危險仍然非常高。」
本季至今已有6宗雪崩致命事故
雪崩發生地點在特拉基市（Truckee）北方約16公里的卡斯爾峰（Castle Peak）區域，根據內華達縣警長辦公室在Facebook發布的聲明，共有16名滑雪者被雪崩吞沒，包括4名滑雪嚮導和12名滑雪客。目前至少6人倖存並滯留在雪崩現場等待救援，其餘人員下落不明。
若所有10名失蹤滑雪者不幸罹難，這將成為美國歷史上最致命的單一雪崩事故之一。科羅拉多雪崩訊息中心報告，本季至今美國已有6宗雪崩致命事故，過去十年間，美國每個冬季平均有27人死於雪崩。
「正在盡一切努力求生」
內華達縣警長辦公室表示，雪崩發生前，塞拉雪崩中心在周二黎明前已發布「高雪崩危險」警報。救援隊已前往，但截至當地時間下午5時15分左右，仍在努力抵達雪崩區域。
倖存者透過無線電和簡訊與救援人員保持聯繫，他們已在雪地中使用防水布搭建了一個臨時避難所，格林表示這些受困者「正在盡一切努力求生」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章