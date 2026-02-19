美國加州滑雪客未理官方警告　遇雪崩10人失蹤6人受困

加州高山地區發生嚴重雪崩事故，多達10名滑雪客失蹤，另有至少6人受困等待救援。事故發生在當地時間17日上午，一個由16人組成的滑雪團隊在加州內華達山脈遭遇雪崩侵襲，目前救援工作因惡劣天氣與高雪崩風險而進展緩慢。 內華達縣警長辦公室發言人格林（Russell Greene）向沙加緬度電視台KCRA-TV表示，截至傍晚時分，救援隊伍仍未能抵達雪崩現場：「這將是一個緩慢、繁瑣的過程，因為他們在進入該區域時必須非常謹慎，雪崩危險仍然非常高。」 本季至今已有6宗雪崩致命事故

雪崩發生地點在特拉基市（Truckee）北方約16公里的卡斯爾峰（Castle Peak）區域，根據內華達縣警長辦公室在Facebook發布的聲明，共有16名滑雪者被雪崩吞沒，包括4名滑雪嚮導和12名滑雪客。目前至少6人倖存並滯留在雪崩現場等待救援，其餘人員下落不明。 若所有10名失蹤滑雪者不幸罹難，這將成為美國歷史上最致命的單一雪崩事故之一。科羅拉多雪崩訊息中心報告，本季至今美國已有6宗雪崩致命事故，過去十年間，美國每個冬季平均有27人死於雪崩。