高市早苗「首相高踭鞋」價格親民　國會商店800蚊就買到

日本史上首位女性首相高市早苗，從手拎的包包、愛用的筆到穿搭風格近來頻成為話題，日媒披露，她偏好正式、簡約款式的高跟鞋款式，而購買地點竟是國會地下一樓商店，價格相當親民。

日媒《AERA》報道，這家位於眾議院第二議員會館地下一樓的鞋店「武藤（ムトウ）」，面積不大，卻陳列了約800雙鞋，老闆武藤淳表示：「高市首相一年大概會來一到兩次，都是一個人隨意走進來。她已經跟我們買過好幾次鞋了，每次都是簡單的黑色高跟鞋，材質都是皮革。」