高市早苗「首相高踭鞋」價格親民　國會商店800蚊就買到

日本史上首位女性首相高市早苗，從手拎的包包、愛用的筆到穿搭風格近來頻成為話題，日媒披露，她偏好正式、簡約款式的高跟鞋款式，而購買地點竟是國會地下一樓商店，價格相當親民。
一年大概會來一到兩次
日媒《AERA》報道，這家位於眾議院第二議員會館地下一樓的鞋店「武藤（ムトウ）」，面積不大，卻陳列了約800雙鞋，老闆武藤淳表示：「高市首相一年大概會來一到兩次，都是一個人隨意走進來。她已經跟我們買過好幾次鞋了，每次都是簡單的黑色高跟鞋，材質都是皮革。」
高市去年購入的是一雙「REGAL」品牌的黑色高跟鞋，售價為15,840日圓（約800港元），商品標籤標示「使用高吸水、快速擴散的特殊纖維，有效抑制黏膩感」，「具備抗菌防臭加工的劃時代素材」。
沒有特別偏好某個品牌
武藤透露：「她似乎沒有特別偏好某個品牌，也曾買過我們這一款黑色高跟鞋。」他指着貨架上的一雙「Dona Miss」品牌鞋款，售價為13,800日幣（約697港元），標籤顯示具備「行走時可降低『叩叩』聲響的消音功能」。
另有媒體報道，高市也愛用以宮城縣氣仙沼市產的鯊魚皮製成的黑色高跟鞋，這款鞋是為東日本大地震復興而開發的產品，使用加工難度極高的鯊魚皮，在兼顧正式感的同時，也追求舒適的穿着體驗。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章