飛機點解好多係白色？　前空服員：可多重降低營運成本

走進機場候機區，映入眼簾的多半是一架架白色機身的飛機，為何航空公司偏好「白色」塗裝？日媒引述前空服員揭密，並非只是為了美觀，而有安全、成本等多重考量。
白色表面易發現機體問題
綜合日媒報道，曾任空服員的網友「akko_san_dayo」在影音平台TikTok指出，飛機選擇白色塗裝，並非單純為了美觀，而是與安全、成本與效率考量。她表示，首先，白色能帶給人「安心感與清潔感」，對乘客而言，視覺上更容易產生信任感。
其次，白色機身有助於維護飛航安全：「像是機體是否生鏽、是否有油漬滲漏，都能在白色表面上更容易被發現，機長與維修人員檢查起來也更清楚。」在節能層面上，白色同樣具備優勢，她表示：「白色可以反射太陽光，有助於抑制機艙溫度上升，也能降低冷氣使用成本。」
「很多卡車也都選白色」
至於航空公司最在意的營運成本，白色也被視為最划算的選擇，她指出：「白色塗料本身價格較低，相較其他顏色能有效降低塗裝費用。」此外，飛機重量同樣是關鍵考量之一，「如果要塗其他顏色，通常還是得先上一層白色底漆，重複塗裝會讓機體變重，進而增加燃料消耗。」
這段影片吸引大量網友觀看，有人直言：「從沒想到有這麼多因素。」也有人分享其他產業的相似情況：「不只飛機，現在很多卡車也都選白色，真的比較省成本。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章