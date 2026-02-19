飛機點解好多係白色？　前空服員：可多重降低營運成本

走進機場候機區，映入眼簾的多半是一架架白色機身的飛機，為何航空公司偏好「白色」塗裝？日媒引述前空服員揭密，並非只是為了美觀，而有安全、成本等多重考量。

白色表面易發現機體問題

綜合日媒報道，曾任空服員的網友「akko_san_dayo」在影音平台TikTok指出，飛機選擇白色塗裝，並非單純為了美觀，而是與安全、成本與效率考量。她表示，首先，白色能帶給人「安心感與清潔感」，對乘客而言，視覺上更容易產生信任感。

其次，白色機身有助於維護飛航安全：「像是機體是否生鏽、是否有油漬滲漏，都能在白色表面上更容易被發現，機長與維修人員檢查起來也更清楚。」在節能層面上，白色同樣具備優勢，她表示：「白色可以反射太陽光，有助於抑制機艙溫度上升，也能降低冷氣使用成本。」