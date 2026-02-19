貓貓阻出門返工好難搞？　日本獸醫：用冷處理抗衡控制欲

許多人家裏都有養貓，貓咪阻止飼主外出的行為並不罕見。而日本貓咪資訊網站《ねこのきもちWEB MAGAZINE》一項調查顯示，近半數的飼主都曾遭遇愛貓的「出門阻擋戰」，且「手段」五花八門，從溫柔撒嬌到激烈攻擊都有。

最常見的阻擋方式是佔據要道。有飼主說，連兩天長時間外出後，愛貓會坐在玄關前當「守門人」，彷彿宣告「今天哪裏都不讓你去」。也有飼主描述，貓咪會在玄關就定位，甚至直接在地翻滾不讓人通過。部分飼主觀察到，貓咪會在他上班、購物或倒垃圾前守在房門，但似乎並非想一起出門，而是純粹要阻止飼主離開。