英國男樹葉吹入口不適吐出　被控隨地吐口水罰250鎊

英國一名86歲老翁近日因「吐出一片被風吹入口中的樹葉」，竟被控「隨地吐口水」，開罰250英鎊（約2,670港元），事件曝光後引發輿論譁然。
「你這樣真的很傻」
綜合外媒報道，事發於英格蘭東岸知名海濱觀光小鎮斯凱格內斯（Skegness）。當時，86歲的馬什（Roy Marsh）在停車場步行途中停下休息，突如其來的一陣風將一根「很大的蘆葦葉」吹進他的嘴裡。
馬什表示：「我只是把葉子吐出來，正當我站起來準備離開時，兩名執法人員突然走到我面前。」馬什回憶，對方指控他朝地面吐口水，讓他當場愣住。他解釋那只是被風吹進嘴裏的樹葉，甚至忍不住對其中一名人員說：「你這樣真的好傻仔（silly boy）。」
議員批「過度執法」
然而，事情並未就此落幕，馬什很快發現對方並非開玩笑，他當場被開出250英鎊的亂丟垃圾罰單：「這完全沒有必要，也完全不成比例。」儘管事後提出申訴，馬什被告知罰款「預計可降為150英鎊（約1,584港元）」，但在申訴期間，他仍被要求先繳清全額罰款。
當地議員芬德利（Adrian Findley）形容，此案是當地執法人員「過度執法」的又一例證：「如果我是來這裏度假的遊客，結果被開250英鎊罰單，我絕對不會想再回來。」
