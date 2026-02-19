印尼洞穴發現最古老壁畫　史前「紅手印」距今6.7萬年

澳洲與印尼的團隊在穆納島一處洞穴發現的紅色手印輪廓。（圖／美聯社）

澳洲與印尼的研究團隊確認，在印尼蘇拉威西島（Sulawesi）外海的穆納島（Muna）發現的手印模板畫作，年代至少可追溯至67,800年前，成為已知最古老的洞穴壁畫。這項發現也為早期人類如何以及在何時遷徙至澳洲-新畿內亞陸塊（莎湖陸棚，Sahul）提供了線索。

根據《BBC》，位於利昂梅坦杜諾（Liang Metanduno）石灰岩洞穴的紅色手印輪廓，最特別之處在於創作者刻意將手指輪廓重新加工，使其變窄、拉長，呈現出爪狀圖案。

西班牙現存最古老洞穴藝術

洞穴藝術被視為人類開始以真正抽象、象徵方式思考的關鍵標誌，此種想像力是語言、宗教和科學的基礎。早前最古老的洞穴藝術是位於西班牙的馬爾特拉維耶索洞穴（Maltravieso cave）紅色手印模板，年代測定至少為66,700年前，但有專家不認為其年代如此久遠，因此存在爭議。