印尼洞穴發現最古老壁畫　史前「紅手印」距今6.7萬年

澳洲與印尼的研究團隊確認，在印尼蘇拉威西島（Sulawesi）外海的穆納島（Muna）發現的手印模板畫作，年代至少可追溯至67,800年前，成為已知最古老的洞穴壁畫。這項發現也為早期人類如何以及在何時遷徙至澳洲-新畿內亞陸塊（莎湖陸棚，Sahul）提供了線索。
根據《BBC》，位於利昂梅坦杜諾（Liang Metanduno）石灰岩洞穴的紅色手印輪廓，最特別之處在於創作者刻意將手指輪廓重新加工，使其變窄、拉長，呈現出爪狀圖案。
西班牙現存最古老洞穴藝術
洞穴藝術被視為人類開始以真正抽象、象徵方式思考的關鍵標誌，此種想像力是語言、宗教和科學的基礎。早前最古老的洞穴藝術是位於西班牙的馬爾特拉維耶索洞穴（Maltravieso cave）紅色手印模板，年代測定至少為66,700年前，但有專家不認為其年代如此久遠，因此存在爭議。
蘇拉威西島過去十年陸續出土一系列重要發現，推翻人類的藝術和抽象思維是在冰河時期的歐洲爆發並傳播開來的舊觀念。包括發現至少4萬年前的手印模板和動物圖案、至少44,000年前的狩獵場景，以及至少51,200年前的豬與人類敘事性繪畫，這些都將精緻圖像製作的時間大幅往前推移。
格里菲斯大學（Griffith University）教授布倫姆（Adam Brumm）表示，這項新發現進一步證實了人類創造力並非突然在歐洲爆發的觀點。相反，創造力是人類與生俱來的特質，相關證據可追溯至人類演化起源地—非洲。
挑戰歐洲「心智大爆發」論
布魯姆表示，印尼同事多年的田野調查已在偏遠地區發現「數百個新的岩石藝術遺址」，部分洞穴在數萬年間被反覆使用。在利昂梅坦杜諾洞穴，同一面牆上還有其他年代較晚的繪畫，有些製作時間晚至約2萬年前，顯示這個洞穴時間跨度至少達35,000年。
許多考古學家曾主張歐洲出現「心智大爆發」，因為洞穴繪畫、雕刻、裝飾品和新石器工具似乎在約4萬年前同時出現在法國和西班牙，正值智人抵達當地不久。不過，在南非洞穴發現、年代約7萬至10萬年前的雕刻赭石、珠子和抽象標記已證明，象徵行為早在離開非洲之前就已存在。
