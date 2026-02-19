尹錫悅被判終身監禁 韓前總統頒戒嚴令發動內亂罪成

南韓前總統尹錫悅2024年12月突然頒布緊急戒嚴令，早前被判濫用職權和發動內亂等罪名成立；檢方主張判處死刑，而法院周四(19日)作出刑期裁決，判他終身監禁。根據南韓法律，策劃內亂最高可判處死刑或終身監禁。南韓法院對上一次判處死刑是2016年，而自1997年以來沒有執行過死刑。

前國防部長金龍顯囚30年

65歲的尹錫悅下午由囚車押送至首爾中央地方法院聽取判刑，警方在周圍嚴密部防。判詞指，尹錫悅頒布戒嚴令是發動內亂，並且是主謀，判他終身監禁；而前國防部長金龍顯執行內亂重要任務罪成，判囚30年。尹錫悅預期將就有關裁決提出上訴。根據南韓司法程序，一審須在半年內完成，包括上訴等整個程序需時兩年，但通常會超出此時間。尹錫悅早前已因妨礙執行公務等罪，被判監5年。他否認所有控罪。

南韓總統被指遭魔咒困擾，歷任總統下場幾乎不可善終。以近代為例，全斗煥、盧泰愚因參與內亂及貪污，分別遭判死刑和17年徒刑。金泳三在卸任前因次子貪污入獄，個人名譽掃地。其後的總統金大中3名兒子皆因涉嫌受賄被判刑，至於後來上任的盧武鉉在卸任後，家屬受賄遭調查，為證明清白，他於家鄉跳崖自殺。總統李明博和朴槿惠也相繼因貪污等罪名入獄，服刑期間獲特赦。