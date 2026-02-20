美國加州雪崩釀8滑雪人士死1失蹤　疑無視出發前警報惹禍

美國加州太浩湖（Lake Tahoe）附近地區發生雪崩意外，造成8名越野滑雪客死亡、1人失蹤，成為美國自1981年以來最嚴重的雪崩災難。當局表示，滑雪客幾乎沒有反應時間，有人看見雪崩大喊示警後，雪崩瞬間就吞沒整個隊伍。 15人團隊包括3名嚮導 《美聯社》報道，內華達郡警長辦公室隊長Russell Greene表示，「有人看到雪崩，大喊『雪崩！』但雪崩很快就淹沒了他們。」這支15人的滑雪團隊於2月15日出發，進行為期3天的北加州內華達山脈越野滑雪行程，團隊中包括4名嚮導，其中3人被斷定罹難。

2月17日上午雪崩發生後，搜救人員在6小時後救出6名生還者。罹難者為年齡介於30至55歲的男女，部分死者為糖碗學院（Sugar Bowl Academy）成員。該學院是位於唐納峰（Donner Summit）的私立寄宿學校暨滑雪與滑雪板會，校方未公布罹難者姓名或其與學院的關係。

內華達郡警長Shannan Moon表示，調查人員將檢視嚮導在預報發布後仍決定出發的決定。2月15日上午6時49分，內華達山脈雪崩中心發布雪崩觀察警報，表示未來24至48小時內可能發生大規模雪崩。而雪崩發生前數小時，該中心將警報升級為雪崩警告，意味著預期將發生雪崩，但尚未清楚嚮導在出發前是否知悉警報已升級。 搜救人員透過信標定位器和手機訊號下找到生還者。Greene表示，所有滑雪客都配備可向搜救人員發送訊號的裝置，至少一名嚮導能夠傳送簡訊，但不確定他們是否穿戴雪崩氣囊。生還者在等待救援期間利用裝備搭建避難所，以抵禦零度以下低溫，並在等待過程中發現3名死者。

搜救人員使用雪地履帶車抵達距離生還者2英里處，小心翼翼地滑雪前進以避免引發另一場雪崩。內華達郡警長表示，截至2月18日仍有1名獲救者留院。遺體被發現時位置相當接近，但因極端天氣，搜救團隊尚無法將遺體運下山。