對老化持正面態度人士「更長壽」 研究稱較負面者長命7.5年

《BBC》報道指出，研究顯示，對老化持正面態度能讓人感覺更年輕，甚至延長壽命。世界衛生組織（WHO）在全球年齡歧視（Ageism）報告中強調，消除「年齡歧視」有助打造更平等的社會，同時帶來健康上的正面影響。
報道稱，年齡歧視存在於任何年齡層。例如1997年至2012年出生的「Gen Z」，常被老一輩貼上「懶惰」標籤。不過，年齡歧視主要影響年長者，相關研究也多聚焦於此群體。
調查顯示，3份一人曾遭遇基於年齡的偏見或歧視。美國研究則發現，2000名年齡介於50至80歲成年人中，高達93％經歷過日常年齡歧視。
加拿大麥克馬斯特老齡化研究所（MIRA）科學總監Parminder Raina說，「整個現象最有趣的地方在於歧視老年人的人自己也會變老」。據統計，到2030年全球每6人就有一人年滿60歲。
許多關於人口老化的負面刻板印象來自社會建構，可能來自父母、媒體或帶有偏見的記憶。例如媒體常用「灰色海嘯」（Gray Tsunami）形容人口老化，但Raina認為是誤導，老化並非災難，而是現代公共衛生及醫療系統的卓越成就。
年齡歧視令長者更固執
他們認為年齡歧視會導致年長者更固執，維持負面的刻板印象。例如，他們可能不願意接受新的學習機會，即便他們完全有能力做到。
英國肯特大學（University of Kent）講師Hannah Swift指，年齡歧視也與社會認同息息相關。不同年齡群體會維護他們認為屬於自己的空間。例如，認為年長者不該去酒吧或夜店、不該穿某些服裝。她認為，必須在文化和個人層面挑戰這些刻板印象。此外，家庭中的成功長者典範，能減緩對老化的負面看法。
耶魯大學公共衛生學院流行病學與心理學教授Becca Levy研究發現，對老化持正面信念者，平均壽命比負面者長7.5年，且記憶力表現較佳，腦部與阿茲海默症相關的生物標記也較低。
報道總結稱，年齡歧視是大多數人一生中可能遭遇的偏見。科學研究顯示，積極消除歧視，將有助於提升全體社會的健康與幸福。
