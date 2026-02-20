對老化持正面態度人士「更長壽」 研究稱較負面者長命7.5年

《BBC》報道指出，研究顯示，對老化持正面態度能讓人感覺更年輕，甚至延長壽命。世界衛生組織（WHO）在全球年齡歧視（Ageism）報告中強調，消除「年齡歧視」有助打造更平等的社會，同時帶來健康上的正面影響。

報道稱，年齡歧視存在於任何年齡層。例如1997年至2012年出生的「Gen Z」，常被老一輩貼上「懶惰」標籤。不過，年齡歧視主要影響年長者，相關研究也多聚焦於此群體。

調查顯示，3份一人曾遭遇基於年齡的偏見或歧視。美國研究則發現，2000名年齡介於50至80歲成年人中，高達93％經歷過日常年齡歧視。