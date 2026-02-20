最失望景點｜美國荷里活星光大道居首 遊客︰又貴又多流浪漢

專門提供行李寄存服務的旅遊公司Stasher1月最新報告，列出全球「最令人失望」的十大觀光景點，位於洛杉磯的荷里活星光大道（Hollywood Walk of Fame）被評為最差勁的旅遊目的地。該報告分析全球超過100個熱門景點，根據Google評論評分、TikTok互動度、機場方便度、安全及當地住宿質素等指標進行評比。 《紐約時報》報道，分析師指出，星光大道距離洛杉磯國際機場約37公里，在所有受評景點中獲得最低的Google評分與安全系數。這條位於荷里活星光大道與藤街人行道上的星光大道，在行人路上有2800顆星，用以表彰電影、電視、音樂、廣播及現場表演等領域的傑出成就。旅遊網站Tripadvisor給予該景點5顆星中的3.4顆星評價，在洛杉磯「必到景點」清單中排名第64位。

有遊客表示不建議帶兒童到訪 許多遊客在Tripadvisor上表達不滿。一名遊客寫道，該區域破舊、骯髒且充滿可疑人物，餐廳和商店價格昂貴，幾乎遇不到名人，卻有大量流浪漢，令他們行過一次後就迅速離開。另一名遊客表示，星光大道與電視電影中呈現的形象完全不符，整個區域讓人感覺不安全，不建議帶年幼兒童到訪。

不過也有遊客持不同看法。一名遊客認為，雖然這裡有點破舊、俗氣且觀光化，但身為遊客仍值得體驗一下，他們很享受看明星名字和逛觀光商店的過程，算是完成清單上的一項任務。另一位遊客表示，如果從未去過荷里活，星光大道絕對值得一看，這是荷里活的標誌性景點。也有遊客認為，星光大道是造訪洛杉磯的必經之處，看到眾多知名藝術家的星星令人興奮，而且發現熟悉名字也很有趣。 一名遊客寫道，不要期待看到荷里活的魅力，因為會很失望，人們對星光大道的印象是明星光環與華麗，但現實只是普通的市中心，還有昂貴的精品店。

荷里活星光大道官網說明其完整歷史，指出現今荷里活商會代表洛杉磯市持續為星光大道增添星星，平均每月新增兩顆星星，星光大道是向所有努力發展這個概念並維護這個世界級觀光景點的人致敬。 萬里長城維多利亞港列五大 該報告的「前十大不值得到訪的觀光陷阱」第二到第五名，依序為位於以色列與約旦之間的死海、土耳其伊斯坦布爾的大巴札（Grand Bazaar）、中國的萬里長城，以及香港的維多利亞港。