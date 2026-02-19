熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-19 21:23
更新：2026-Feb-19 21:23

弟弟安德魯被捕 英王查理斯三世：深切關注並遵從法律

安德魯

弟弟安德魯(左)被捕，英王查理斯三世(右)發表聲明稱配合調查。(美聯社)

英國前王子安德魯在周四66歲生日被捕震驚外界，哥哥英王查理斯三世發表聲明，稱對安德魯·蒙巴頓·溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)被捕及涉嫌公職人員行為失當的消息深切關注。聲明最後還特別強調，「讓我清楚表示，遵從法律不偏不倚」(Let me state clearly: the law must take its course.)。

白金漢宮在周四中午發表查理斯的聲明，表示接下來要以適當的態度和由適當的機構全面、公平及正確地調查事件。一如之前所說，英國王室會全力及全心全意地支持和配合調查。查理斯稱，有鑑於調查正在進行中，他不適宜對此事再作評論。與此同時，他和他的家人將繼續履行職責及為英國人民服務。

6輛警方車輛和8便衣警員抵安德魯住宅

英媒較早時稱，有6輛沒有標記的警方車輛和8名便衣警員抵達英格蘭東部的桑德林漢姆莊園(Sandringham estate)，該處為安德魯目前居所。安德魯一直否認與淫媒富商愛潑斯坦的違法行為有關，稱遺憾與結為朋友。但美國司法部早前公開愛潑斯坦案的文件後，安德魯並未有回應外界的質疑。公開的文件中，提及安德魯在2010年將其官方外訪越南、新加坡及其他地方的報告轉發給愛潑斯坦。有反英國王室組織就有關事件向警方舉報他。愛潑斯坦於2008年被裁定為未成年人士賣淫拉客罪成，他其後於獄中自殺。安德魯陷入與未成年少女發生性行為的醜聞。

