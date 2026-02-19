弟弟安德魯被捕 英王查理斯三世：深切關注並遵從法律

英國前王子安德魯在周四66歲生日被捕震驚外界，哥哥英王查理斯三世發表聲明，稱對安德魯·蒙巴頓·溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)被捕及涉嫌公職人員行為失當的消息深切關注。聲明最後還特別強調，「讓我清楚表示，遵從法律不偏不倚」(Let me state clearly: the law must take its course.)。

白金漢宮在周四中午發表查理斯的聲明，表示接下來要以適當的態度和由適當的機構全面、公平及正確地調查事件。一如之前所說，英國王室會全力及全心全意地支持和配合調查。查理斯稱，有鑑於調查正在進行中，他不適宜對此事再作評論。與此同時，他和他的家人將繼續履行職責及為英國人民服務。