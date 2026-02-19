小泉進次郎幫高市早苗整理裙襬 網民讚細心：似兒子照顧母親(有片)｜網上熱話

日本首相高市早苗內閣2.0周三(18日)就任，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為網上熱話。事緣他在拍攝內閣大合照時，從後趨前快手快腳幫高市整理被卡住的裙襬，自然且貼心的舉動，有網民形容像是「溫柔又可靠的兒子照顧母親」。
小泉進次郎周四(19日)凌晨在社交平台「X」上傳一段近2分鐘的影片，內容是周三晚於首相官邸拍攝內閣大合照。片中可見，高市早苗與閣員們先從樓梯上方走下，接著高市早苗站在最前排，後方依序是各政府部門首長。
小泉進次郎幫首相解困
影片亮點在於，當高市早苗走下紅地氈梯級時，她黑色禮服的裙襬卡在上方梯級邊緣，站在斜後方的小泉進次郎也隨即發現她情況尷尬，即從後方迅速趨前，和財務大臣片山皋月一起幫忙整理高市的裙襬。片中加上了「啊，首相的裙襬」字幕，幫首相解困的小泉進次郎，事後還望了鏡頭一眼，露出微笑。
網民：愈看愈像母子
有網民表示，期待在國會看到兩人的互動，「愈看愈像母子」。這段小插曲正好呈現出小泉進次郎對高市早苗的細心關懷。眾議院舉行首相投票時，攝影機也捕捉到小泉坐在高市身旁，兩人暢談了一段時間。
也有網民稱讚，小泉進次郎對高市早苗這種不經意流露的體貼，應該是出自他原本的性格。
2月18日、高市総理から防衛大臣の任を改めて仰せつかりました。戦後最も厳しい安全保障環境の中であっても、— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) February 18, 2026
・国民の生活と平和な暮らしを守り抜く。
・日本の領土・領海・領空を断固として守り抜く。
・自衛隊員一人ひとりとそのご家族を守り抜く。… pic.twitter.com/rwZqhcqSVU