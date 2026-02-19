小泉進次郎幫高市早苗整理裙襬 網民讚細心：似兒子照顧母親(有片)｜網上熱話

小泉進次郎從後趨前快手快腳幫高市早苗整理被卡住的裙襬，自然貼心的舉動，成為網上熱話。(互聯網)

日本首相高市早苗內閣2.0周三(18日)就任，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為網上熱話。事緣他在拍攝內閣大合照時，從後趨前快手快腳幫高市整理被卡住的裙襬，自然且貼心的舉動，有網民形容像是「溫柔又可靠的兒子照顧母親」。

小泉進次郎周四(19日)凌晨在社交平台「X」上傳一段近2分鐘的影片，內容是周三晚於首相官邸拍攝內閣大合照。片中可見，高市早苗與閣員們先從樓梯上方走下，接著高市早苗站在最前排，後方依序是各政府部門首長。