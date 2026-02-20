日本酒店清潔工揭「3大劣行」水壺煮即食麵最離譜

酒店住客的劣行，往往令清潔工頭痛不已，從事酒店與旅館清潔的日本清潔工披露，「最困擾的三大行為」，其中「用電熱水壺煮即食麵」最讓清潔員工憤怒。

綜合日本傳媒報道，位於京都市從事住宿清潔與投幣式洗衣事業的公司「CLOVER」，透過官方TikTok公開一條影片，列出「最令清潔人員困擾3大行為」，直言部分酒店住客的行為「實在讓人受不了」。

垃圾四散上榜

CLOVER指出，其中清潔現場最常遇到的困擾，包括「房內垃圾四散」、「弄髒床單或棉被卻沒有主動通知」，以及「使用電熱水壺煮即食麵」。其中，使用電熱水壺煮即係麵的行為更讓清潔人員極度不滿。