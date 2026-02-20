熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-20 11:47
更新：2026-Feb-20 11:47

日本酒店清潔工揭「3大劣行」水壺煮即食麵最離譜

分享：
日本酒店清潔工揭「3大劣行」水壺煮即食麵最離譜（示意圖）

日本酒店清潔工揭「3大劣行」水壺煮即食麵最離譜（示意圖）

adblk4

酒店住客的劣行，往往令清潔工頭痛不已，從事酒店與旅館清潔的日本清潔工披露，「最困擾的三大行為」，其中「用電熱水壺煮即食麵」最讓清潔員工憤怒。

綜合日本傳媒報道，位於京都市從事住宿清潔與投幣式洗衣事業的公司「CLOVER」，透過官方TikTok公開一條影片，列出「最令清潔人員困擾3大行為」，直言部分酒店住客的行為「實在讓人受不了」。

垃圾四散上榜

CLOVER指出，其中清潔現場最常遇到的困擾，包括「房內垃圾四散」、「弄髒床單或棉被卻沒有主動通知」，以及「使用電熱水壺煮即食麵」。其中，使用電熱水壺煮即係麵的行為更讓清潔人員極度不滿。

adblk5
日本旅遊禁忌｜公共交通/用餐/參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖）

工作人員直言，「電熱水壺要洗多久你知道嗎？真的很麻煩」，並呼籲住宿旅客，「拜託，真的不要再用電熱水壺煮東西了。」報道指出，影片曝光後迅速引發網民共鳴，不少人留言表示理解與支持，「用熱水壺煮即食麵真的太誇張了」、「想到殘留的味道就受不了」，也有人批評部分旅客的質素問題，「這已經不是不小心，是缺乏基本公德心」。

呼籲尊重清潔工

另有網友提及其他住宿劣行，「房間裡噴香水或古龍水也很困擾，味道很難清」、「會把房間弄得很亂的客人真的不尊重清潔人員」。對此，CLOVER 透過影片呼籲，住宿空間屬於公共使用環境，旅客在享受便利的同時，也應顧及清潔工作的時間。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務