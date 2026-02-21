高市早苗稱中國為「重要鄰國」　點名批以脅迫謀改變現狀

高市早苗18日正式被選為日本第105任首相。她20日在眾議院發表「高市2.0」施政方針演說，誓言要從外交、國防、經濟、科技、資訊和人力資源等方面徹底強化日本綜合國力。她示警，中國的「脅迫」日益加劇，並宣示將在今年修訂「安保3文件」。 在外交方面，高市指出，隨着國家間的競爭激化、複雜化與常態化，過往所熟悉的自由開放且穩定的國際秩序正劇烈動搖。她形容，日本正面臨戰後最嚴峻複雜的安保環境。 最快下個月訪問美國 高市並點名中國在東海、南海以「力量或脅迫（威圧）試圖單方面改變現狀」，同時也擴大活躍於日本周邊的軍事活動。不僅如此，北韓持續追求核飛彈能力的提升；俄羅斯對烏克蘭的侵略持續；北韓向俄羅斯支援軍力，作為回報，俄方可能向平壤移轉各種飛彈相關技術；北京也在強化與俄羅斯的軍事連結。此外，外交與安保舞台也擴展至宇宙、網絡空間與認知領域等新領域。

高市表示，高市內閣將展開「創造和平與繁榮的『負責任的日本外交』」。她強調，如果條件允許，最快將於下個月訪問美國：「我將進一步加強與特朗普總統的互信關係，並在安保、經濟、文化等各領域深化日美關係。此外，我們也將攜手應對東亞及其他地區的挑戰。」 在「對華關係」層面，高市指出，高市內閣將一貫推進「戰略互惠關係」，致力構築「具建設性且穩定的關係」。她指出，中國是「重要鄰國」，正因雙方存在各項課題，更有必要繼續溝通，在國家利益的觀點下冷靜且適切做出應對。

另外，在國防方面，高市表示，將在今年內提前修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件。具體措施包含航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，以及改善作為國防能力支柱的自衛隊人員待遇。 不僅如此，為維護日本的國家利益，將在內閣設置由首相擔任主席、相關內閣部長組成的「國家情報會議」，同時將內閣情報調查室升格為「國家情報局」，加強情報統合能力，並採取措施推進防止外國不當干預。 「經濟脅迫日益明顯」 在經濟層面上，高市提到「經濟脅迫日益明顯」。部分國家透過控制全球賴以生存且廣泛用於民用領域的供應鏈上游原料，迫使其他國家屈從於自身要求。她表示，內閣將推動重建不依賴特定國家的供應鏈，並擺脫依賴，與志同道合國家攜手強化合作，以進一步確保日本的戰略自主性與不可或缺性。