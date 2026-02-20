熱門搜尋:
國際
2026-Feb-20 23:45
2026-Feb-20 23:45

白宮稱特朗普將於3月31日至4月2日訪華

不久前兩國元首通話中，特朗普再次表達4月訪華的願望，國家主席習近平重申了對特朗普訪華的邀請，雙方就此保持著溝通（路透社）

美國白宮官員表示，總統特朗普將於3月31日至4月2日，訪問中國。

特朗普早前已表示計劃在4月訪華。在北京，外交部在本月12日亦回應過有關特朗普預計4月訪華的報道。發言人當時指出，元首外交對中美關係，發揮著不可替代的戰略引領作用，不久前兩國元首通話中，特朗普再次表達4月訪華的願望，國家主席習近平重申了對特朗普訪華的邀請，雙方就此保持著溝通。

發言人又說，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟，注入更多確定性及穩定性。

原文刊登於 香港電台

