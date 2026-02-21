特朗普關稅被最高法院判違法　改引貿易法全球加徵10%

美國最高法院20日裁定，總統特朗普（Donald John Trump）針對全球各國的對等關稅政策違法。特朗普對此表示失望，甚至直指這項裁決是一個恥辱，但他已準備好替代方案，宣布將根據1974年貿易法第122條規定，對全球商品額外徵收10%關稅，最快3天後生效。也就是說，有些貿易協議將繼續有效，而另一些將被新的關稅所取代。
特朗普去年4月2日發布第14257號行政命令，援引《國際緊急經濟權力法》向全球各國課徵關稅。美國數個州去年4月下旬提起訴訟，指控特朗普政府濫用《國際緊急經濟權力法》，推行非法且混亂的關稅政策，要求法院宣布該政策無效。美國最高法院本月20日作出裁決，認定特朗普針對全球各國的關稅政策違法。
啟動其他幾項調查
綜合《路透》、《Financial Times》等外媒報道，特朗普在白宮舉行記者會宣布，他將簽署一項命令，對全球商品加徵10%關稅，這項新的全球關稅最快將在3天後生效。特朗普表示，他還會啟動其他幾項調查，避免美國受到不公平貿易行為侵害。
針對美國先前和其他國家達成的協議是否還有效，有媒體在記者會中提問。特朗普指出，根據《國際緊急經濟權力法》達成的一些貿易協定仍繼續有效，而另一些將被新的關稅所取代。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章