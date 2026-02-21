特朗普不滿關稅被推翻　轟法官係蠢人走狗兼收外國利益

美國最高法院20日以6比3的票數裁定，特朗普政府繞過國會逕行徵收的全球關稅政策違法。這項判決不僅打擊了特朗普第二任期的核心政綱，更引發其強烈反彈。特朗普在白宮記者會上針對做出不利判決的六名大法官，指責他們缺乏勇氣「做正確的事」，並一度稱這些法官是「蠢人和走狗」。

據《BBC》、《NPR》報道，特朗普在判決結果公布後數小時內便召開記者會，開場即痛罵判決令他「深感失望」。他點名批評多數意見方的六位大法官：「我為法院的某些成員感到恥辱，絕對的恥辱！他們沒有勇氣為我們的國家做正確的事。」特朗普甚至以更粗鄙的言辭羞辱這些法官，稱他們是「蠢人」(fools)、是「只有名義上的共和黨人（RINO）與激進左派民主黨人的走狗（lapdogs）」。