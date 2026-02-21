熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-21 17:15
更新：2026-Feb-21 17:15

特朗普不滿關稅被推翻　轟法官係蠢人走狗兼收外國利益

特朗普痛罵判決令他「深感失望」。（圖／《美聯社》）

美國最高法院20日以6比3的票數裁定，特朗普政府繞過國會逕行徵收的全球關稅政策違法。這項判決不僅打擊了特朗普第二任期的核心政綱，更引發其強烈反彈。特朗普在白宮記者會上針對做出不利判決的六名大法官，指責他們缺乏勇氣「做正確的事」，並一度稱這些法官是「蠢人和走狗」。

據《BBC》、《NPR》報道，特朗普在判決結果公布後數小時內便召開記者會，開場即痛罵判決令他「深感失望」。他點名批評多數意見方的六位大法官：「我為法院的某些成員感到恥辱，絕對的恥辱！他們沒有勇氣為我們的國家做正確的事。」特朗普甚至以更粗鄙的言辭羞辱這些法官，稱他們是「蠢人」(fools)、是「只有名義上的共和黨人（RINO）與激進左派民主黨人的走狗（lapdogs）」。

三人由共和黨籍總統提名

此次判決中，投下反對票的六名大法官，在法院內部分屬自由派與保守派兩個陣營，比例相當。六名法官中，其中三名由民主黨籍總統任命，其餘三人則由共和黨籍總統提名，其中兩名更是特朗普在第一任期內親手提名的心腹。

特朗普在長達45分鐘的記者會中，還拋出未經證實的指控，聲稱最高法院受到了「外國利益」的影響。當記者追問這句話甚麼意思時，特朗普拒絕進一步說明。

「字典裏最喜歡的詞」

特朗普稱「關稅」是他「字典裏最喜歡的詞」，並一再表示，正是透過運用關稅，他才能阻止戰爭，並向各國領導人施壓，使其在美國利益面前作出讓步。儘管法律受挫，但特朗普表示仍有非常有效的替代方案。

共和黨黨內大老麥康奈爾（Mitch McConnell）也對法院判決表示支持，強調國會在貿易政策上的地位不容規避。特朗普則表示，他有信心繼續單方面徵收關稅，並放話那些以為美國會就此停止關稅、正「在街上慶祝」的外國政府，「高興不了多久」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

