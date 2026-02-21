日本外相：關注台海和平穩定　願與中國開展各種對話

日本外務大臣茂木敏充20日在國會發表外交演說，闡述日本對周邊鄰國的戰略方針。這是日本首相高市早苗新內閣成立後的首次施政方針演說。茂木在演說中再度強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性，並稱願與中國開展各種對話；針對日韓關係，則再度表示「竹島（韓方稱獨島）為日本固有領土」，引發南韓政府強烈不滿並立即要求撤回言論。
「單方面改變現狀的行為」
據日本外務省20日公布的演說全文，茂木敏充稱，中日之間存在許多「懸案與課題」，包括釣魚台局勢在內的東海、南海問題，以及中國「單方面改變現狀的行為」、「在日本周邊的軍事活動」等。同時表示，台灣海峽的和平穩定至關重要。
針對日韓關係，儘管茂木敏充稱南韓為日本應攜手合作的「重要鄰國」，表達了建構「未來導向且穩定發展」關係的意願。然而，針對領土爭議，他卻表示：「關於竹島（韓方稱獨島），無論是基於歷史事實或國際法角度，都是日本固有領土。我們將基於此基本立場，採取堅毅的態度應對。」這番言論隨即在首爾引發波瀾，這已是日本外務省連續13年在外交演說中對該島主張領土主權。
「竹島之日」僅派遣政務官
據南韓媒體報道，南韓外交部對此反應強烈，隨即召見日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬表達抗議。韓方嚴正聲明，要求日方「立即撤回對獨島的不當領有權主張」，並直言這種重複性的挑釁行為，對建立未來導向的韓日關係毫無幫助。日本則拒絕撤回發言。
儘管日韓言辭交鋒，日本政府仍計劃於22日的「竹島之日」紀念儀式僅派遣政務官出席而非內閣成員，此舉被視為在維持主權立場的同時，試圖避免日韓關係進一步惡化的政治緩衝。
