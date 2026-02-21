日本外相：關注台海和平穩定　願與中國開展各種對話

日本外務大臣茂木敏充20日在國會發表外交演說，闡述日本對周邊鄰國的戰略方針。這是日本首相高市早苗新內閣成立後的首次施政方針演說。茂木在演說中再度強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性，並稱願與中國開展各種對話；針對日韓關係，則再度表示「竹島（韓方稱獨島）為日本固有領土」，引發南韓政府強烈不滿並立即要求撤回言論。

「單方面改變現狀的行為」

據日本外務省20日公布的演說全文，茂木敏充稱，中日之間存在許多「懸案與課題」，包括釣魚台局勢在內的東海、南海問題，以及中國「單方面改變現狀的行為」、「在日本周邊的軍事活動」等。同時表示，台灣海峽的和平穩定至關重要。