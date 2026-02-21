歐盟研究：市售耳機幾全含有害物質　增患癌及不孕風險

歐盟資助的ToxFree LIFE for All計劃公布一項大規模耳機檢測報告，結果顯示所有受測產品均含有對人體有害的化學物質，包括可能致癌、影響神經發育及導致男性女性化的成分。研究團隊在捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞及奧地利市場，以及Shein和Temu等線上購物平台購入81款耳機進行檢測，涵蓋入耳式與耳罩式產品，連Bose、Panasonic、三星和Sennheiser等知名品牌也無一倖免。
綜合外媒報道，研究人員從81款耳機中採集180個硬質與軟質塑膠樣本進行實驗室分析，發現雙酚A（BPA）出現在98%的樣本中，其替代物雙酚S（BPS）則在超過四分之三的樣本中被檢出。部分樣本的雙酚濃度高達每公斤351毫克，遠超歐洲化學品管理局（ECHA）原先提議的每公斤10毫克限制標準。這類用於硬化塑膠的合成化學物質會模仿體內雌激素作用，可能造成男性女性化、女孩性早熟及癌症等健康問題。
運動過程可加速滲入
Bose、Panasonic、三星和Sennheiser等品牌未回應置評請求。
ToxFree計畫化學專家、Arnika組織的布拉布科娃（Karolína Brabcová）表示，這些化學物質不只是添加劑，可能正從耳機遷移到人體內。她指出，日常使用時，特別是運動過程中產生的熱度與汗水，會加速化學物質直接透過皮膚滲入。布拉布科娃強調，雖然沒有立即的健康風險，但長期接觸對孕婦、兒童等脆弱族群造成的影響令人憂心，因為這類模仿天然荷爾蒙的內分泌干擾物質並沒有所謂的安全劑量。
檢測也發現耳機含有鄰苯二甲酸酯類物質，這是強效生殖毒素，可能損害生育能力；氯化石蠟則與肝腎損傷有關；溴化及有機磷阻燃劑則具有類似雙酚的內分泌干擾特性。研究報告指出，考慮到耳機與皮膚長時間接觸，經皮膚吸收是相關的暴露途徑，可合理推測雙酚及其替代物可能從耳機組件直接遷移到使用者皮膚。先前研究已證實雙酚可從合成材料遷移到汗水中，並能透過皮膚吸收進入體內。
多重暴露恐致雞尾酒效應
研究團隊指出，儘管個別來源的劑量可能偏低，但每日多重來源暴露產生的雞尾酒效應，仍可能對健康構成嚴重的長期風險。他們批評這是整個市場的失敗，呼籲歐盟政策制定者放棄逐一物質管制的方式，改採全面禁止整類內分泌干擾化學物質的做法，防止令人遺憾的替代品出現，並確保安全成為市場標準而非消費者負擔。
這是ToxFree計劃進行的第三項調查。先前的調查曾在嬰兒奶嘴中發現雙酚A，包括標示不含BPA的產品，以及三分之一的女性內褲含有毒性化學物質。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章