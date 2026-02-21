歐盟研究：市售耳機幾全含有害物質　增患癌及不孕風險

歐盟資助的ToxFree LIFE for All計劃公布一項大規模耳機檢測報告，結果顯示所有受測產品均含有對人體有害的化學物質，包括可能致癌、影響神經發育及導致男性女性化的成分。研究團隊在捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞及奧地利市場，以及Shein和Temu等線上購物平台購入81款耳機進行檢測，涵蓋入耳式與耳罩式產品，連Bose、Panasonic、三星和Sennheiser等知名品牌也無一倖免。

綜合外媒報道，研究人員從81款耳機中採集180個硬質與軟質塑膠樣本進行實驗室分析，發現雙酚A（BPA）出現在98%的樣本中，其替代物雙酚S（BPS）則在超過四分之三的樣本中被檢出。部分樣本的雙酚濃度高達每公斤351毫克，遠超歐洲化學品管理局（ECHA）原先提議的每公斤10毫克限制標準。這類用於硬化塑膠的合成化學物質會模仿體內雌激素作用，可能造成男性女性化、女孩性早熟及癌症等健康問題。