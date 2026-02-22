清邁72隻孟加拉虎離奇死亡 一病毒一細菌是元兇

當地傳媒報道，自2月8日起至2月19日，清邁市湄林與湄登二間虎園相繼出現虎隻死亡案例。據統計，湄登園區有51隻老虎染病死亡，湄林園區則有21隻，合計72隻孟加拉虎因感染犬瘟熱病毒與支原體細菌導致死亡。農業畜牧當局介入檢測後，確認老虎同時感染兩種病原體致死。

犬瘟熱病毒可侵襲動物呼吸系統與消化系統

調查顯示，死亡的虎隻感染了犬瘟熱病毒，同時併發支原體細菌感染，形成疊加感染效應。英國《衛報》指，疫情爆發期間，清邁兩處虎園合共174隻孟加拉虎中，近40%染疫死亡。犬瘟熱病毒可侵襲動物呼吸系統與消化系統，部分病例更進一步損害神經系統，大幅提升致命風險。目前清邁兩座虎園均已實施嚴格隔離措施。園區工作人員已完成全面健康檢查，結果均屬正常。

泰國農業部畜牧發展司司長拉塔蒙格克拉農表示，虎隻死亡原因已排除甲型流感病毒感染，同時也確認未感染禽流感病毒。清邁畜牧發展廳已責令園區全面清潔消毒動物圍欄，嚴格隔離患病虎隻，並著手制定疫苗接種計畫，以有效降低疾病傳播風險。當地畜牧主管機關強調，犬瘟熱病毒不屬於人畜共通傳染病，不會由動物傳播至人類，公眾無需擔憂。