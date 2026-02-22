研究：免疫系統原來男女不同 女性慢性痛症比男性劇烈 周身痛並非心理作用

最新研究顯示，女性在身體上感受到的慢性痛楚會比男性劇烈，而這種現象可從免疫系統的生物學差異加以解釋。所有曾因痛症求醫，卻只換來一句「那是你心理作用」的女性，可能從此得到平反，因為她們是實實在在地疼痛。 研究的主要作者、美國密歇根州立大學科學家洛梅(Geoffroy Laumet)表示：「臨床中，女性表達感到身體疼痛，是長期被忽視了，因為人們總認為那更多是心理作用，或是因為女性較軟弱或情緒化。但這項研究證明，這種(男女)差異是真實地存在……它並非社會製造出來的產物，而是有實實在在的生物學機制。」

點解會痛？ 當神經元對刺激產生反應時，痛楚便隨之而來：例如踢到腳趾，或走路絆倒、擦傷膝蓋等。但洛梅指出，研究顯示，慢性痛楚在只有輕微刺激、甚至毫無刺激的情況下仍會持續，且高達60%至70%的患者為女性。 洛梅表示，他與研究團隊努力探索受荷爾蒙調節的免疫細胞(單核球)是如何影響痛楚的緩解過程。研究員發現，這些單核球在與負責感知痛楚的神經元溝通中扮演關鍵角色，並會透過產生抗發炎因子介白素-10(IL-10)，進而抑制這些痛楚感知神經元。

研究顯示： 雌性要較長時間緩解痛楚 洛梅指出，研究最初並非旨在探索男女差異，但得出的數據卻很明顯：雌鼠的痛楚緩解所需時間較長，而且產生介白素-10的單核球在雌鼠體內活性較低。 研究發現，這些單核球在雄鼠體內活性較高，這與雄性體內較高濃度的睪固酮等性荷爾蒙有密切關係。 洛梅希望這項研究能為改善痛症治療打開新大門，長遠而言，希望可深入探討如何刺激單核球並提升介白素-10的產量，藉此「增強人體緩解痛症的能力」。 此外，洛梅認為，外用睪固酮具有成為可行治療方法的潛力，能有效緩解局部痛症。

上述研究發表於《科學免疫學》期刊(Science Immunology)。