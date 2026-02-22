法國潮牌熨燶白裇衫賣8884港元嚇親人 網民笑：阿媽都整過一件｜網上熱話

潮流玩意，有時候是難以理解……法國時裝品牌Vetements近日因一款設計簡單的白色襯衫成為網上熱話。這款鬆身襯衫胸前衣袋位置印上類似熨斗熨燶痕跡的圖案，除此之外沒有其他裝飾設計，售價卻高達1,139美元(約8,884港元)，即引起網民議論。

媒體報道，Vetements這款在葡萄牙生產、採用100%純棉製造的白色襯衫，商品照近日在社交網瘋傳。如此簡約又惡搞的設計令人哭笑不，網民紛紛嘲諷，有人揶揄「在家就能免費做出來」、「媽媽早就幫我設計過一件」。另有網民評論指「這件襯衫的問題在於缺乏創意，設計看來很粗糙」。