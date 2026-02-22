法國潮牌熨燶白裇衫賣8884港元嚇親人 網民笑：阿媽都整過一件｜網上熱話

潮流玩意，有時候是難以理解……法國時裝品牌Vetements近日因一款設計簡單的白色襯衫成為網上熱話。這款鬆身襯衫胸前衣袋位置印上類似熨斗熨燶痕跡的圖案，除此之外沒有其他裝飾設計，售價卻高達1,139美元(約8,884港元)，即引起網民議論。
媒體報道，Vetements這款在葡萄牙生產、採用100%純棉製造的白色襯衫，商品照近日在社交網瘋傳。如此簡約又惡搞的設計令人哭笑不，網民紛紛嘲諷，有人揶揄「在家就能免費做出來」、「媽媽早就幫我設計過一件」。另有網民評論指「這件襯衫的問題在於缺乏創意，設計看來很粗糙」。
網民：是否已江郎才盡
也有網民分析，將日常生活被視為瑕疵或意外的元素(熨燶衣服)變為時尚賣點，且售價高昂，反映出一些時尚品牌在創意與市場操作上的極端化做法，甚至背棄一般人對時裝實用性及美感的認知。對此，網民質疑設計師是否已江郎才盡，再沒創意。
潮牌設計顛覆既有框框
也有網民指出，高級時裝的設計本來就是以挑戰傳統審美觀以及顛覆既有框框為核心精神，並非為大眾市場而生存，而是作為藝術及概念作品存在，其價值不應僅以實用性或製作成本來衡量，尤其是Vetements多年來以小眾創意設計聞名。
報道指，這款獨特的白襯衫在美國洛杉磯高級時尚零售商H.Lorenzo平台已售罄，但在英國網購平台Farfetch仍有售。