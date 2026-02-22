熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-22 22:48
更新：2026-Feb-22 22:48

愛潑斯坦震撼畫面結集 安德魯克林頓蓋茨曝光 大宅色情陳設 疑孌童情景 偷拍片段 令人不寒而慄(多圖有片)

其中一張照片可見愛潑斯坦赤裸上身，身旁似坐有一名小童。(互聯網)

adblk4

美國司法部最新公開的愛潑斯坦案檔案中，包含多組從未曝光的照片與影像資料，揭露這名已故富商淫媒與英國前王子安德魯、美國前總統克林頓、微軟創辦人蓋茨等政商名流的密切交往，以及其豪宅內令人不安的布局陳設。

英媒整理至今曝光的部分照片及錄像，當中包含安德魯跪於一名仰躺女性上方的照片，畫面中可見該女子雙臂攤開，身後有一名男子赤足擱於桌上。

按摩室掛多張裸女照

另有照片可見愛潑斯坦紐約豪宅內有兒童裸體畫作、女童雕像群，以及陳列情色藝術品的按摩室，宅內多處浴室掛有年幼男童的黑白攝影照、螺旋樓梯上方懸吊穿著新娘禮服的女性雕像；另有照片拍下一名女子的腳、胸口及背部上寫有小說《蘿莉塔》的句子。

adblk5

愛潑斯坦廚房追逐年輕女子

另有片段可見，愛潑斯坦在廚房裡追逐年輕女子時發出笑聲；在一張照片中，一名女子在他懷裡扭動身體，他則在撫摸她的臀部。

愛潑斯坦半裸 身邊有疑似小童腿

有照片揭示愛潑斯坦赤裸上身，微笑著對著鏡頭，身邊可見疑似小童的腿部，其腰間似乎圍著一條白色毛巾，坐在沙發上。照片本身雖不足以斷定任何惡行，但其與大量性交易證據一起出現，令輿論譁然。 另有照片攝於是愛潑斯坦私人島嶼大宅內的牙醫室，房內牆上掛有多個面具，未知是否有特別含意。

adblk6

克林頓攝於按摩浴池 身旁有一女子

也有照片顯示，特朗普於1997年參加在紐約舉行的一場秘密派對，期間跟一名當時23歲的比利時超模交談，愛潑斯坦則站在旁邊；美國前總統克林頓被攝於按摩浴池內，同場女性面容經遮隱處理；亦有照片可見克林頓跟已故歌手米高積遜身處不知名地方，以及克林頓在私人飛機上輕摟一名年輕女子。

班農跟愛潑斯坦對話 桌上有疑似色情照片

蓋茨據報曾多次出入愛潑斯坦紐約寓所，並持續往來多年，亦有照片可見他跟不知名女子合照；但跟不少照片一樣，無法證明他涉及愛潑斯坦惡行。出現在照片中的還有特朗普的前親信、政治策略師班農，可見他跟愛潑斯坦合照及在辦公桌前對話，而辦公桌上放有疑似色情照片。在愛潑斯坦物業裡搜出的照片中，有一張是關於紐約一間商店所出售的「特朗普安全套」，未知愛潑斯坦為何要收藏該照片。

adblk7

隱藏式鏡頭拍下跟年輕女子畫面

有片段則揭示，愛潑斯坦位於佛羅里達州的辦公室裡，設有隱藏式鏡頭，偷拍他跟年輕女子在一起的畫面，期間女子一度跪在地上，又見有人似張開雙腿。此外，亦有照片拍下英國前駐美大使、工黨元老文德森(Peter Mandelson)穿著內褲跟一名女子共處一室，他較早前表明因自己是同性戀者，聲言愛潑斯坦沒有把他拉進其「性圈子」中。

班農廚房追逐女子及偷拍片段︰

