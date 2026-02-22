泰10歲男童參加童軍營遭學長欺凌扯傷下體 須切除一邊睾丸

泰國東北部沙功那空府(Sakon Nakhon)發生一宗令人髮指的校園欺凌案，一名10歲男童參加學校童軍營，疑遭高年級學長欺凌，被扯弄內褲致下體嚴重受傷，須切除一邊睾丸。沙功那空府首長率領教育及衛生部官員前往探望男童，除了送上慰問金，他也要求當局徹查事件並檢討校園活動的安全措施。

泰媒「The Thaiger」報道，男童的母親普利雅南(Preeyanan)受訪表示，事發於本月6日兒子學校舉辦的童軍營，期間兒子疑遭高年級學長扭扯內褲，導致下體受傷。她說，兒子飽受欺凌，因心裡驚恐，回來後也不敢告訴家人，直到9日因痛楚難耐，才告訴老師。