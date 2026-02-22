泰10歲男童參加童軍營遭學長欺凌扯傷下體 須切除一邊睾丸

泰國東北部沙功那空府(Sakon Nakhon)發生一宗令人髮指的校園欺凌案，一名10歲男童參加學校童軍營，疑遭高年級學長欺凌，被扯弄內褲致下體嚴重受傷，須切除一邊睾丸。沙功那空府首長率領教育及衛生部官員前往探望男童，除了送上慰問金，他也要求當局徹查事件並檢討校園活動的安全措施。
泰媒「The Thaiger」報道，男童的母親普利雅南(Preeyanan)受訪表示，事發於本月6日兒子學校舉辦的童軍營，期間兒子疑遭高年級學長扭扯內褲，導致下體受傷。她說，兒子飽受欺凌，因心裡驚恐，回來後也不敢告訴家人，直到9日因痛楚難耐，才告訴老師。
男童被送院檢查，醫生發現他下體傷勢嚴重，須切除一邊睾丸。眼見年幼的兒子遭受學長欺凌，甚至因此失掉一邊睾丸，普利雅南憤而報警，要求警方向涉事者追究責任。
醫生：男童可能有睾丸扭轉問題
事件震驚當地社會。沙功那空府首長拉妮達本月18日親自前往男童位於卡敏區的住家慰問。醫生指，事發前男童可能已有「睾丸扭轉」問題，這次被人拉扯卻加劇了病情，醫療團隊考慮男童各種情況後，決定替他進行睾丸切除手術。
校方：男童私自離隊玩耍時出事
拉妮達表示，政府官員向當局了解男童的康復進展以及精神健康狀況，當局回覆指，男童情況正逐步改善。拉妮達說，事發後政府部門已第一時間提供協助，她這次探望，是跟進支援等安排，並對男童一家表達支持。
校方回應指，童軍營活動全程都有老師督導，男童當日在休息期間私自離開隊伍，跟同學玩耍時受傷。校方強調並沒忽視家長投訴，儘管經歷此事，男童仍想留在原校就讀，不希望轉校。