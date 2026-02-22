國際分析｜特朗普全球關稅加碼至15% 「玩殘」美國貿易夥伴

美國最高法院裁定總統特朗普繞過國會對貿易夥伴加徵關稅的做法不合法，特朗普神經被挑動隨即宣布引用《1974年貿易法》周二起徵收10%全球關稅，不足24小時後更上調至15%。有分析認為，最高法院的裁決斬掉了特朗普以「關稅牌」威脅各國的羽翼。但也有指，裁決並未結束美國貿易夥伴面對的不明朗前景，未知特朗普會不會有其他招數。

最高法院上周五的裁決指，特朗普第二個任期上任後引用《國際緊急經濟權力法》，向全球貿易夥伴徵收的關稅是違法和越權。特朗普批評裁決「不正確」，但沒有關係，「我們有非常強勁的替代選項」。他改為引用《1974年貿易法》第122條向全球徵收關稅，歷任美國總統從未將該法例應用在關稅上，而法例規定的稅率上限為15%，且為期150天，若延長該期限須取得國會通過。有指美國中期選舉臨近，共和黨議員為選票未必支持延長150天的期限，因關稅導致物價上升擔心引起選民不滿。特朗普上周六在社交平台發文繼續炮轟有關裁決，斥荒謬、拙劣和極其反美。他又指，會利用這150天時間，著手制定其他符合法律規定的關稅政策。