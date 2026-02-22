國際分析｜特朗普全球關稅加碼至15% 「玩殘」美國貿易夥伴

美國最高法院裁定總統特朗普繞過國會對貿易夥伴加徵關稅的做法不合法，特朗普神經被挑動隨即宣布引用《1974年貿易法》周二起徵收10%全球關稅，不足24小時後更上調至15%。有分析認為，最高法院的裁決斬掉了特朗普以「關稅牌」威脅各國的羽翼。但也有指，裁決並未結束美國貿易夥伴面對的不明朗前景，未知特朗普會不會有其他招數。
最高法院上周五的裁決指，特朗普第二個任期上任後引用《國際緊急經濟權力法》，向全球貿易夥伴徵收的關稅是違法和越權。特朗普批評裁決「不正確」，但沒有關係，「我們有非常強勁的替代選項」。他改為引用《1974年貿易法》第122條向全球徵收關稅，歷任美國總統從未將該法例應用在關稅上，而法例規定的稅率上限為15%，且為期150天，若延長該期限須取得國會通過。有指美國中期選舉臨近，共和黨議員為選票未必支持延長150天的期限，因關稅導致物價上升擔心引起選民不滿。特朗普上周六在社交平台發文繼續炮轟有關裁決，斥荒謬、拙劣和極其反美。他又指，會利用這150天時間，著手制定其他符合法律規定的關稅政策。
全球關稅｜特朗普權力遭折翼
美國前貿易官員、亞洲協會政策研究所高級副總裁Wendy Cutler向路透社稱，特朗普的快速變招是要讓貿易夥伴保持警惕。對特朗普來說，目前的不明朗給予他巨大的額外籌碼，因大家都擔心他會採取甚麼行動。不過，Cutler與其他貿易專家都同意特朗普的權力遭折翼，因15%的替代關稅只維持150天，而根據其他法規制定的新關稅需要更長時間才能落實執行；這令特朗普失去了他過去「隨時隨地、以任何理由」實施關稅的權力棒，因他引用《國際緊急經濟權力法》來徵收關稅的權力已被禁止。Cutler稱，「特朗普失去了他最喜歡使用的工具，尤其是在外交政策問題，以及其他國家令他惱火而與貿易無關的事情上，他已失去具震懾的威嚇能力。」特朗普以關稅在多項議題上脅迫其他國家，例如爭奪格陵蘭控制權、加拿大放寬中國電動車入口，以及他不滿巴西政府打壓其好友、前總統博爾索納羅。
全球關稅｜美國智庫：料中方審慎應對
至於與中國的貿易關係，美聯社稱上周五的裁決似乎加強了中國的談判籌碼，但有分析認為中方將審慎應對，因知道特朗普還有其他方法徵稅，雙方也想在特朗普訪華前，維護脆弱的貿易停火，以及維持兩國關係穩定。白宮日前宣布，特朗普將在3月31日至4月2日到訪中國與國家主席習近平會面。美國智庫史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻向美聯社稱，有關裁決將增加中方在談判上的士氣，但中方同時也準備好甚麼也沒有改變的情況。歐洲方面，有歐盟議員周日提出押後原定本周舉行的歐盟與美國貿易協議表決，指美國關稅政策混亂，沒有人能夠理解，對歐盟和其他美國貿易夥伴來說只有疑惑和日益增加的不明朗。美歐去年7月達成了避免貿易戰爆發的協議。在特朗普政府之前的高關稅壓迫下，各國和地區在最近數月與美國達成近20項框架協議或貿易協議，美國官員上周五堅稱有關協議仍然有效。