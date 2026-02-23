戰雲密布下再爆反政府示威 伊朗傳願降濃縮鈾純度

伊朗局勢仍然不明朗，德黑蘭跟美國的核談判無大進展，目前另一美軍航母福特號已進入地中海，各界密切關注美方會否實現總統特朗普較早前所警告的有限度打擊伊朗。有消息稱，伊朗正嘗試討價還價，未來幾日將向華府提交方案，稀釋其現存的濃縮鈾純度至製造核武級別以下。與此同時伊朗爆發新一輪反政府示威，未知會否成為美國發動攻擊的借口。

伊朗半官方傳媒伊朗學生通訊社引述匿名伊朗外交官員稱，伊朗在早前的日內瓦談判中，已表明不會放棄鈾濃縮權利，亦不會將庫存移離。英國《衛報》引述伊朗消息人士稱，伊朗將向美方提交方案，核心內容是稀釋濃縮鈾純度，據報伊朗同意在國際原子能機構監督下，把現存的300公斤高濃縮鈾中濃度達60%、接近可製核武等級的濃縮鈾，調低濃度至20%或以下。