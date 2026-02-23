戰雲密布下再爆反政府示威 伊朗傳願降濃縮鈾純度

伊朗局勢仍然不明朗，德黑蘭跟美國的核談判無大進展，目前另一美軍航母福特號已進入地中海，各界密切關注美方會否實現總統特朗普較早前所警告的有限度打擊伊朗。有消息稱，伊朗正嘗試討價還價，未來幾日將向華府提交方案，稀釋其現存的濃縮鈾純度至製造核武級別以下。與此同時伊朗爆發新一輪反政府示威，未知會否成為美國發動攻擊的借口。
伊朗半官方傳媒伊朗學生通訊社引述匿名伊朗外交官員稱，伊朗在早前的日內瓦談判中，已表明不會放棄鈾濃縮權利，亦不會將庫存移離。英國《衛報》引述伊朗消息人士稱，伊朗將向美方提交方案，核心內容是稀釋濃縮鈾純度，據報伊朗同意在國際原子能機構監督下，把現存的300公斤高濃縮鈾中濃度達60%、接近可製核武等級的濃縮鈾，調低濃度至20%或以下。
美國和伊朗第二輪間接談判本月17日在瑞士日內瓦舉行，美伊官員在談判結束後表示儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展，雙方同意繼續接觸。伊朗外長阿拉格齊18日表示，伊朗正在制定談判框架，以推進伊美後續對話。特朗普日前表示正考慮對伊朗進行「初步的有限軍事打擊」，以迫使伊朗接受美方在核協議方面的要求。據報美國國防部向總統特朗普提供的進攻方案，包括清除伊朗最高領袖哈梅內伊及其兒子；而目前在約旦中部供美軍使用的空軍基地，至少停放了60架美軍戰機，是平時駐紮數量兩倍。
伊朗總統：伊朗人民絕不會向霸凌屈服
伊朗總統佩澤希齊揚前日發表演說回應，指儘管敵人製造種種問題、給伊朗造成傷害，但伊朗人民絕不會屈服於敵人的霸凌和脅迫；強調敵人不放過任何給伊朗製造麻煩的機會，但伊朗政府正努力通過團結協作克服這些挑戰和不足；又稱即使面對世界強權施壓，伊朗亦絕不會低頭。
另外，伊朗鎮壓大規模反政府示威浪潮後相隔約一個月，全國多間大學的大學生周六適逢新學期開始再舉辦反政府集會，並悼念上月在反政府示威浪潮中被鎮壓喪生的人。首都德黑蘭的謝里夫理工大學再有學生在校園揮動伊朗旗示威，高叫「獨裁者死亡」 等口號。東北部馬什哈德市亦有學生響應號召上街。有報道指有遊行本來和平進行，期間有支持政府的民兵組織到場與示威學生爆發衝突；示威者其後亦與趕抵的伊斯蘭革命衛隊對峙。