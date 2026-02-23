東京晴空塔升降機故障　20人被困逾5小時獲救　今日暫停營業(有片)

東京晴空塔升降機故障，20人被困逾5小時獲救，今日暫停營業。(網上圖片)

日本東京景點晴空塔有升降機發生故障。昨日(22日)一部載有20人的升降機從瞭望台下降時，在離地30米突然停止，乘客被困近6小時後獲救，幸無人受傷。東京晴空塔營運公司宣佈今日(23日)關閉一日，以調查電梯故障原因並檢查其他電梯。

綜合報道，事發於22日晚上約8時30分，位於東京墨田區的東京晴空塔兩部通往觀景台的電梯突然停止運作。其中一部電梯無人值守，而另一部電梯在距離地面約30公尺處停止運行，裡頭載有20名乘客，其中包括2名兒童。