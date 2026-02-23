東京晴空塔升降機20人半空被困逾5個半鐘　今明兩日停業調查（更新／有片）

【17:30更新】東京晴空塔公布，有關的觀景台在周二（24日）會繼續臨時停業進行調查。而之後日子的營業時間要到明日再作公布。公司表示，今明兩日已預約門票的顧客會獲得退款。
日本東京景點晴空塔有升降機發生故障。昨日（22日）一部載有20人的升降機從瞭望台下降時，在離地30米突然停止，乘客被困近6小時後獲救，幸無人受傷。東京晴空塔營運公司宣佈今日（23日）關閉一日，以調查電梯故障原因並檢查其他電梯。
綜合報道，事發於22日晚上約8時30分，位於東京墨田區的東京晴空塔兩部通往觀景台的電梯突然停止運作。其中一部電梯無人值守，而另一部電梯在距離地面約30公尺處停止運行，裡頭載有20名乘客，其中包括2名兒童。
As of 2:00AM Japan time, about 20 people, including two children, remain trapped in one of the Tokyo Skytree's elevators. A rescue operation is still under way. They've been stuck since around 8PM.— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 22, 2026
About 1,200 other people experienced delays getting down.pic.twitter.com/gKtPEHO8rn https://t.co/aKI2MxcT5u
據報乘客跨越約1米闊空隙離開故障電梯
警員、消防及救護車到晴空塔外戒備。警員跟被困人士溝通後，得悉他們沒受傷。警方一開始嘗試讓故障的電梯重新啟動，並移動至最近的樓層，但未能成功，最後決定將另一部電梯下降至相同高度，再打開兩部電梯的緊急出口，並在兩部電梯之間建設扶手，讓20名乘客跨越約1米闊的空隙離開故障的電梯，過程花共5個半小時才完成救援，電梯故障的原因仍在調查。
晴空塔在2015年8月及2017年3月都先後發生過同類事故，不過2次事件中都在30分鐘內將乘客救出。營運公司今日就事件致歉：「對於事件為乘客帶來長時間的憂慮，我們深表歉意。」同時表示會調查事故原因避免同類事件再發生。