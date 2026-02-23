1億元彩票遭棄OK便利店　總部和店經理打官司爭奪

美國亞利桑那州馬里科帕郡Scottsdale一間OK便利店，去年11月24日有顧客落單印出但未購買的彩票留在店內，該彩票最終中了1,280萬美元(約1億港元)大獎，店經理得知中獎後自行買走彩券，OK總部揭發後展開訴訟，希望由法院裁定彩券所屬。
綜合報道，事發當日有顧客到涉事便利店，向店員要求買85注The Pick彩券，每注1美元(約7.8港元)，但彩券被印出後，客人僅買下其中60注，餘下25注就留在櫃台。店經理Robert Gawlitza隔天上班時，驚悉The Pick頭獎在店內開出，號碼分別為3、13、14、15、19、26，連忙掃描桌上的彩券，果然有1張完全吻合。Robert Gawlitza等到下班、脫掉制服後，就以買走該中獎彩券。
法規寫明顧客未付款 彩券將屬於零售商
OK總店很快就查出The Pick大獎是被「自己人」買走，隨即將彩券追回由總部保管，並要求法院確認彩券屬誰。OK便利店指出，亞利桑那州法規明確記載，如果顧客並未付款，那麼彩券的所有權應該歸屬於零售商。今次The Pick開出的1280萬美元獎金為歷來第4大、自2019年以來的最大獎，中獎者必須在開獎後的180天內兌換，這張彩券的兌獎期限為今年5月23日。