熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-23 12:28
更新：2026-Feb-23 12:28

1億元彩票遭棄OK便利店　總部和店經理打官司爭奪

分享：
1億元彩票遭棄OK便利店，總部和店經理打官司爭奪。(涉事便利店。X)

1億元彩票遭棄OK便利店，總部和店經理打官司爭奪。(涉事便利店。X)

adblk4

美國亞利桑那州馬里科帕郡Scottsdale一間OK便利店，去年1124日有顧客落單印出但未購買的彩票留在店內，該彩票最終中了1,280萬美元(1億港元)大獎，店經理得知中獎後自行買走彩券，OK總部揭發後展開訴訟，希望由法院裁定彩券所屬。

綜合報道，事發當日有顧客到涉事便利店，向店員要求買85The Pick彩券，每注1美元(7.8港元)，但彩券被印出後，客人僅買下其中60注，餘下25注就留在櫃台。店經理Robert Gawlitza隔天上班時，驚悉The Pick頭獎在店內開出，號碼分別為31314151926，連忙掃描桌上的彩券，果然有1張完全吻合。Robert Gawlitza等到下班、脫掉制服後，就以買走該中獎彩券。

adblk5
法規寫明顧客未付款 ，彩券將屬於零售商。(X)

法規寫明顧客未付款 ，彩券將屬於零售商。(X)

法規寫明顧客未付款 彩券將屬於零售商

OK總店很快就查出The Pick大獎是被「自己人」買走，隨即將彩券追回由總部保管，並要求法院確認彩券屬誰。OK便利店指出，亞利桑那州法規明確記載，如果顧客並未付款，那麼彩券的所有權應該歸屬於零售商。今次The Pick開出的1280萬美元獎金為歷來第4大、自2019年以來的最大獎，中獎者必須在開獎後的180天內兌換，這張彩券的兌獎期限為今年523日。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務