1億元彩票遭棄OK便利店　總部和店經理打官司爭奪

美國亞利桑那州馬里科帕郡Scottsdale一間OK便利店，去年11月24日有顧客落單印出但未購買的彩票留在店內，該彩票最終中了1,280萬美元(約1億港元)大獎，店經理得知中獎後自行買走彩券，OK總部揭發後展開訴訟，希望由法院裁定彩券所屬。

綜合報道，事發當日有顧客到涉事便利店，向店員要求買85注The Pick彩券，每注1美元(約7.8港元)，但彩券被印出後，客人僅買下其中60注，餘下25注就留在櫃台。店經理Robert Gawlitza隔天上班時，驚悉The Pick頭獎在店內開出，號碼分別為3、13、14、15、19、26，連忙掃描桌上的彩券，果然有1張完全吻合。Robert Gawlitza等到下班、脫掉制服後，就以買走該中獎彩券。