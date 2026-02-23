29歲女兌換咖啡變「全球首富」，金額多馬斯克多10萬倍。

英國諾定咸一名29歲女子，日前收到一份聖誕禮物，是一張面額10英鎊(約78港元)的連鎖咖啡店「200 Degrees Coffee」的代用現金券，詎料她上週前往消費一杯抹茶Latte後，收據上的餘額卻顯示高達6.3萬兆英鎊(約66.6萬兆港元)。

綜合報道，29歲女子Sophie Downing所得到的收據顯示帳戶餘額高達63,000,000,000,000,000英鎊。這個數字意味著，Sophie理論上比世界首富馬斯克的身家還要多10萬倍，足以買下全球經濟體量的670倍，然而，事實上這筆「餘額」只能在該咖啡店換成咖啡和麵包。Sophie憶述於12日使用10英鎊代用現金券的情景，她笑說，當時收銀機彈出巨額數字時，店員完全驚呆，「他一臉錯愕地看著我說：『我這輩子沒見過這種情況，不過妳可以先留著這張卡。』」直到Sophie拿到收據，才發現自己成了「帳戶上的世界首富」。