墨西哥擊殺國內頭號毒梟　販毒集團多地燒車封路報復

墨西哥軍方周日（22日）表示，展開行動，擊殺綽號「El Mencho」的毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）。販毒集團其後報復，封鎖墨西哥多個州份的高速公路，襲擊軍方基地，並縱火焚燒汽車和商舖。

墨西哥國防部表示，軍方人員在行動中遇襲，之後還擊，4名「哈利斯科州新生代」（Jalisco New Generation Cartel，簡稱CJNG）成員當場死亡，另有3人受傷，在運送至墨西哥城的醫院途中死亡，當中包括塞萬堤斯。有關部門會進行必要的法醫鑒定程序，以正式確認死者身份。

路透社引述美國國防部官員報道，一個由美軍及美國政府機構參與的特遣部隊，聯同墨西哥當局，一起執行擊斃塞萬堤斯的行動。