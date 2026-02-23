墨西哥擊殺國內頭號毒梟　販毒集團多地燒車封路報復

墨西哥軍方周日（22日）表示，展開行動，擊殺綽號「El Mencho」的毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）。販毒集團其後報復，封鎖墨西哥多個州份的高速公路，襲擊軍方基地，並縱火焚燒汽車和商舖。
墨西哥國防部表示，軍方人員在行動中遇襲，之後還擊，4名「哈利斯科州新生代」（Jalisco New Generation Cartel，簡稱CJNG）成員當場死亡，另有3人受傷，在運送至墨西哥城的醫院途中死亡，當中包括塞萬堤斯。有關部門會進行必要的法醫鑒定程序，以正式確認死者身份。
路透社引述美國國防部官員報道，一個由美軍及美國政府機構參與的特遣部隊，聯同墨西哥當局，一起執行擊斃塞萬堤斯的行動。
塞萬堤斯曾任警察，其領導「哈利斯科州新生代」販毒集團，向美國大量走私毒品，去年被美國列入恐怖組織名單。美國指控該組織將大量毒品輸入美國，美國政府懸紅1,500萬美元（約1.17億港元）通緝塞萬堤斯。
販毒集團報復 在墨西哥多地縱火
「哈利斯科州新生代」其後報復，封鎖墨西哥多個州份的高速公路，襲擊軍方基地，並縱火焚燒汽車和商舖。多地暫停公共交通，包括著名旅遊景點巴亞爾塔港港（Puerto Vallarta），呼籲遊客和平民留在室內安全地方，直至暴力事件平息。墨西哥總統辛鮑姆表示，國內大部分地區都維持正常，正與地方政府協調，呼籲民眾保持冷靜。
多間航空公司停飛前往受影響地區
美國國務院亦發旅遊警告，呼籲身處受影響地區的美國公民前往避難，直至另行通知；美國、加拿大多間航空公司即日起亦停飛前往受影響地區的航班。中國駐當地大使館提醒當地中國公民提高警覺。