熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-23 15:45
更新：2026-Feb-23 15:45

冷血飼主帶狗無法登機即場棄養　警員出手扭轉結局(有片)

分享：
冷血飼主帶狗無法登機即場棄養，警員出手扭轉結局。(FB)

冷血飼主帶狗無法登機即場棄養，警員出手扭轉結局。(FB)

adblk4

美國拉斯維加斯發生一宗棄養事件，一隻2歲貴賓犬早前在麥卡倫國際機場(Harry Reid International AirportLAS)登記報到櫃檯遭飼主遺棄，原因竟然未為狗狗備妥文件而無法登機。慶幸獲得參與處理案件的警員伸出援手，讓這宗令人心碎的事件出現溫馨結局。

綜合報道，一名女飼主於2日晚間準備登機時，因未申請服務犬證明被告知狗狗無法上機。詎料她直接將狗狗綁在捷藍航空(JetBlue)報到櫃台的行李測量架旁，隨即獨自前往登機，留下一臉困惑的狗狗。航空公司人員表示，若以服務犬名義攜帶動物搭機，必須事先完成線上文件申請。警方獲報後在機場內將飼主拘捕。女子辯稱，狗身上裝有定位裝置，暗示將牠留在原地並無大礙。警方指，女子面臨棄養及拒捕指控，且她事後未有表達領回狗狗意願。

adblk5
女飼主直接將狗狗綁在行李測量架旁，隨即獨自前往登機。(FB) 飼主獨自前往登機，留下一臉困惑的狗狗。(FB) 警員Skeeter Black與家人正式領養這隻被棄養的狗狗，並將牠命名為「Jet Blue」。(FB) 警員Skeeter Black與家人正式領養這隻被棄養的狗狗，並將牠命名為「Jet Blue」。(FB) 00035 警方表示，這宗原本令人難過的事件，最終展現出社區的同理心與善意。(FB)

警員一家領養被遺棄狗狗

拉斯維加斯大都會警察局(LVMPD)上周四(19) 在社交平台Facebook專頁將事件公開，並上載女子棄養經過影片；至上周六(21)公佈後續消息，當初到機場處理案件的警員Skeeter Black與家人正式領養這隻被棄養的狗狗，並將牠命名為「Jet Blue」。網上相片顯示，狗狗在新主人身旁神情放鬆，更獲得一批玩具和生活用品。警方表示，這宗原本令人難過的事件，最終展現出社區的同理心與善意。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務