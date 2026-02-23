冷血飼主帶狗無法登機即場棄養　警員出手扭轉結局(有片)

美國拉斯維加斯發生一宗棄養事件，一隻2歲貴賓犬早前在麥卡倫國際機場(Harry Reid International Airport，LAS)登記報到櫃檯遭飼主遺棄，原因竟然未為狗狗備妥文件而無法登機。慶幸獲得參與處理案件的警員伸出援手，讓這宗令人心碎的事件出現溫馨結局。

綜合報道，一名女飼主於2日晚間準備登機時，因未申請服務犬證明被告知狗狗無法上機。詎料她直接將狗狗綁在捷藍航空(JetBlue)報到櫃台的行李測量架旁，隨即獨自前往登機，留下一臉困惑的狗狗。航空公司人員表示，若以服務犬名義攜帶動物搭機，必須事先完成線上文件申請。警方獲報後在機場內將飼主拘捕。女子辯稱，狗身上裝有定位裝置，暗示將牠留在原地並無大礙。警方指，女子面臨棄養及拒捕指控，且她事後未有表達領回狗狗意願。