國際
出版：2026-Feb-23 16:36
更新：2026-Feb-23 16:36

日本關東迎來今年首波南風「春一番」 東京等地暖洋洋如5月

Spring4

東京回暖，澀谷有民眾穿短袖上衣。(互聯網)

春天來了……日本氣象廳周一(23日)上午宣布，關東颳起在春天從南方吹來的第一陣強風(日本稱：春一番)。在關東一帶，部分地區氣溫上升，暖意洋洋如5月，但北海道卻天氣惡劣，氣象廳呼籲民眾注意強風及大浪。

日本放送協會(NHK)報導，日本各地周一上午觀測到的最大瞬間風速分別為，千葉市每秒20.8公尺、橫濱市每秒16.4公尺、東京都市區每秒13.5公尺。

此外，關東甲信地區、東海地區、九州南部等地的氣溫上升，截至上午11時，靜岡市最高氣溫錄得攝氏21.7度、東京都市區21.5度。

東京都市區氣溫升至23度

氣象廳預測，靜岡市最高氣溫可能升至24度、東京都市區及甲府市等地23度，橫濱市、埼玉市、鹿兒島市等地可能升至22度。這代表東京市區暖和如5月。

但由於颳大風，氣象廳也對部分地區發出「強風注意」及「乾燥注意」警報，呼籲民眾注意用火安全。

Spring10 Spring11 Spring9 Spring6 Spring8 Spring5 Spring7 Spring3 Spring2 Spring1

新潟市僅11度

另一方面，日本海沿岸地區受北風和西風影響，周一氣溫可能會比周日低約10度，新潟市及島根縣松江市最高氣溫料分別為11度及13度。

此外，受低氣壓延伸前線影響，北海道及日本東北地區天氣惡劣，北海道羽幌町燒尻截至上午11時的3小時最大瞬間風速為每秒31公尺。

北海道部分地區吹強風

北海道的日本海沿岸地區持續吹強風，料到周一傍晚，海上也將翻起大浪，氣象廳呼籲民眾對強風及大浪提高警覺。此外，氣象廳指，降雨及天氣回暖可能加速積雪融化，積雪較多的地區須注意雪崩及水浸等風險。



