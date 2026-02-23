日本暴力女切男友乳頭斬手指案　熊貓裝出庭曝扭曲思維

去年在日本大阪發生的恐怖暴力事件，一名女子要求男子切斷自己的無名指，並放入一個容器擺放，以及曾割下男友乳頭的女子佐藤紗希上星期完成第4輪的審訊。在審訊中佐藤指，斬掉男友的手指以及割下其乳頭都認為是得到男友的同意，同時她辯稱將男友手指放入容器是因為男友要她吃掉手指，不過她不想而決定以「折衷」方式保存。而在出席聆訊時，佐藤穿上一身熊貓睡衣出庭，令法庭氣氛怪異。

案發在去年初發生，當時23歲的佐藤被指割去男友的乳頭，斬去男友的無名指以及多次向男友的臉部襲擊。在上星期三（18日）的第4輪聆訊中，可容納40多人的法庭有30多人來旁聽，有人表示在過去曾經是佐藤的支持者，而佐藤竟是穿上毛茸茸，有熊貓耳朵的睡衣套裝，腳上穿著拖鞋。案件之所以被揭發源於在去年1月，佐藤去南韓進行整容修整鼻樑，其後回到日本後與男友發生衝突，男友提出分手後，她一方面打向男友的臉部，而男友打中她的鼻，令她覺得痛楚，並擔心對整形手術造成影響而令事件被揭發。