日本暴力女切男友乳頭斬手指案　熊貓裝出庭曝扭曲思維

去年在日本大阪發生的恐怖暴力事件，一名女子要求男子切斷自己的無名指，並放入一個容器擺放，以及曾割下男友乳頭的女子佐藤紗希上星期完成第4輪的審訊。在審訊中佐藤指，斬掉男友的手指以及割下其乳頭都認為是得到男友的同意，同時她辯稱將男友手指放入容器是因為男友要她吃掉手指，不過她不想而決定以「折衷」方式保存。而在出席聆訊時，佐藤穿上一身熊貓睡衣出庭，令法庭氣氛怪異。
案發在去年初發生，當時23歲的佐藤被指割去男友的乳頭，斬去男友的無名指以及多次向男友的臉部襲擊。在上星期三（18日）的第4輪聆訊中，可容納40多人的法庭有30多人來旁聽，有人表示在過去曾經是佐藤的支持者，而佐藤竟是穿上毛茸茸，有熊貓耳朵的睡衣套裝，腳上穿著拖鞋。案件之所以被揭發源於在去年1月，佐藤去南韓進行整容修整鼻樑，其後回到日本後與男友發生衝突，男友提出分手後，她一方面打向男友的臉部，而男友打中她的鼻，令她覺得痛楚，並擔心對整形手術造成影響而令事件被揭發。
佐藤在法庭上承認所有的案情，不過稱都是得到男友的同意，表示因為男友沒有表達反對。佐藤透露，要求男友切斷手指的起因，是在某一日於男友的手機上見到與成人夜店的通訊記錄，一度要求分手。男友當時哀求不要分手，故她提出斬掉男友的無名指，令他未來戴不到其他人的結婚戒指。
男友斬手指後仍繼續到夜總會上班
佐藤表示，因為男友試過用一般菜刀去切手指，但發覺是不能斬斷骨頭，於是二人在網購網站Amazon購買一把斧頭。男友在事前更搜索斬手指的方法，重點需要止血，故此佐藤在斬之前用髮圈幫男友綁住手指的底部，並在廚房的砧板上斬斷手指。對於男友在之前指控，因為斬手指的情景太恐怖，令他需要服用大量安眠藥，但佐藤否認。而案情指，佐藤在男友斬下手指後，就將染血的場面用手機拍下，她解釋只是想與朋友分享。而佐藤在男友斬手指仍流血時，依然出門到夜總會上班。她解釋因為男友可以自行呼叫救護車以及已把一些現金放在檯頭。
在之前的審訊，男友供稱佐藤曾將斷指放在平底鑊煮來吃，佐藤在法庭上指，是男友叫她吃掉，她表示：「我說我想把它展示出來，而不是吃掉。但男友堅持要我吃掉。所以我們做了個折衷方案，我從切下來的手指上切下部份肉。至於剩下的手指，我決定把它放在罐內展示。」在法庭上又揭露，佐藤將男友的手機沒收之餘，更把其鎖匙及銀行存摺等收入保管箱，她辯稱是男友經常忘記東西。在法庭上亦有談及二人的性關係，佐藤指會毆打男友，她辯稱是因為自己是「S」屬性，相信男友是「抖M」。