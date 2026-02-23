熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-23 19:30
更新：2026-Feb-23 19:30

日本去年124間公司因員工離職倒閉 3行業「缺人即結業」最嚴峻

分享：
Working2

日本帝國數據銀行最新數據顯示，去年有427間企業因人手不足而倒閉，其中124間執笠與員工離職直接有關，宗數按年增37.8%，創自2013年以來新高。(資料圖片)

adblk4

在少子化及勞動市場供求緊張的雙重壓力下，日本企業正面臨「缺人便迫於倒閉」的困境。日本帝國數據銀行(Teikoku Databank，TDB)最新公布的數據顯示，去年共有427間企業因人手不足而倒閉，其中124間「執笠」與員工離職直接有關，宗數按年增37.8%，創自2013年以來新高。

日本帝國數據銀行指出，日企「離職型」倒閉首次突破100宗，顯示國內企業一旦無法留住核心員工，營運系統便可能迅速瓦解。在日本勞動市場持續緊張、轉職活動升溫的情況下，人才流失正成為日企破產的重要風險因素之一。

adblk5

從產業類型來看，建築業受影響最為明顯，去年37間建築公司因員工離職而倒閉，佔整體近三成。因建築業十分依賴具資格的技術人員和工地管理人才，一旦核心員工離職，即面臨工程停工以及無法履行合約的風險。

Working3 Working1

受影響其次為服務業，有29宗個案，包括長期照顧及護理機構、美容、資訊服務等。製造業有21宗倒閉個案，排第三，宗數為歷來最多。

調查顯示，部分企業在人才流失後被迫提高外判比例以維持營運，但成本上升以及資金壓力隨之加劇，最終形成惡性循環。有企業因減薪或收入大減導致員工相繼跳槽，使營運規模無法支撐固定支出，終破產收場。

adblk6

此外，日本帝國數據銀行在去年下半年針對企業進行的人力狀況調查中指出，逾五成日本企業表示正職員工不足，尤其是精密機械、醫療設備和IT產業人手短缺問題較嚴峻。在勞動人口持續減少以及社會高齡化加劇的結構性壓力下，中小企若無能力提高薪酬與福利，恐要承擔更大人才流失風險。

有分析指，日本企業之間的搶人戰愈來愈激烈，其資源有限的公司難以再加薪或改善待遇，因此「離職型」倒閉短期內恐難顯著減少。

衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子 衛生署7大教育貼士｜助家長育成誠實有禮好孩子
2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務