自家天台建花槽都唔得？富豪夫婦及三度變性女律師 捲鬧劇式爭議｜英國社會

自家天台加裝花槽，竟惹來對面屋及其他街坊反對？英國一對法國富豪夫婦在倫敦諾丁山(Notting Hill)價值250萬鎊的豪宅天台，加裝約一米高花槽，引發長達數年的社區糾紛，如今遭官方強制下令拆除。事件引起社會爭議，亦牽扯到物業的三度變性女律師前業主，充滿話題性。 法國富豪約瑟夫(Nicolas Joseph)與妻子史蒂芬妮(Stephanie)，2022年購入涉事的四房豪宅後，把天台以1米高的鋁製花槽團團圍住，尤如築起「植物堡壘」。這批黑灰色花槽被指遮擋周邊住宅光線。 前業主為三度變性女律師

當地居民透露，這場衝突早在該屋前業主、「全英唯一三度變性」的女律師Samantha持有時，已埋下火種。這位律師出生時性別為男性，1997年變性為女性，改名Samantha，2004年變回男性，叫回本名Charles，現在又已變回Samantha，並自稱為Lady Samantha Kane。 天台變戰場 街坊斥︰他們可直接看到我女兒的睡房 原來該屋頂部本來只是普通的平頂式屋頂，Samantha起初在未經規劃許可下，把屋頂改建為天台，立即引起社區對立，認為影響街坊私隱。有街坊批評說，「他(當時叫Charles)把平屋頂改成天台，意味人們開始聚集在那裡，他們可直接看到我女兒的睡房」。據報有關改建在米已成炊後獲得當局批准。

未料物業易手後，新業主約瑟夫及妻子史蒂芬妮似乎「變本加厲」，在天台外圍加設了上述的花槽，再次點燃街坊怒火，有關方面接獲了20份投訴，有街坊稱，「這些花盆非常礙眼，而且在牆頂上形成了更大的障礙……簡直是一場噩夢」。 黑色花槽被判「視覺污染」 肯辛頓切爾西區議會官員最終啟動強制執行程序，直指這些高聳花槽形成「視覺霸凌」，裁決書以「實質性視野侵奪」等用詞，認定其對區內面貌造成「不可逆轉的損害」；指其「外觀單調、黑色、設計笨重」，損害鄰居的景觀，又指有關花槽造成可能影響建築物結構，下令其須在3個月內全數拆除。

英媒指，涉事物業位於受保護的諾蘭保護區(Norland Conservation Area)內，居民通常被禁止對自己的物業進行改動。據報也有街坊認為涉事花槽有助區內綠化，曾與反對者在街頭對峙；有居民力挺議會的決定，直言「這條街承載歷史脈絡，豈容隨意添加巨型花盆？」更有人直言這是「有錢人的任性」。富豪夫婦則堅稱，涉事花槽不構成任何傷害，更增加了鄰居隱私。