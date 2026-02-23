智能手機首度成為印度出口第一商品項目 iPhone最大額

智能手機在2025年首度成為印度出口最大的品項，其中蘋果iPhone佔最大宗，2025年價值230億美元(約1,794億港元)的iPhone從印度廠房出口，大部分銷往美國。 印度經濟時報報道，智能手機在2025年取代車用柴油，首次成為印度出口額最大的商品類別。 根據印度商業與工業部發布的資料，2025年印度智能手機總出口額達到301.3億美元(約2,350億港元)，位居第一，車用柴油出口額163.4億美元(約1,274.5億港元)排第二，鑽石出口額125億美元(約975億港元)排第三，排第四的是出口額107億美元(約834.6億港元)的零售藥品，排第五的是出口額97億美元(約756.6億港元)的車用汽油。

印度2025年智能手機的出口額，相較2024年的204.4億美元增長47%，iPhone於2025年的出口額與前一年的115億美元相比，更增加了1倍。

專家指出，iPhone成為印度出口最大的單一商品有3個關鍵因素，包括印度政府啟動與智能手機有關的「生產激勵計劃」(PLI)、iPhone製造商蘋果透過將塔塔集團(TATA Group)等印度企業納入供應鏈可擴大生產規模、美國對包括iPhone在內的中國製電子產品徵收芬太尼(fentanyl)稅。 由於印度製智能手機出口到美國不需要繳交芬太尼稅，蘋果2025年1月起就迅速增加從印度出口iPhone到美國的數量。

報道指出，芬太尼稅失效後，印度和中國的電子產品出口到美國都享有零關稅，這可能會讓印度的競爭力減低，因為中國擁有完善的供應鏈及先進的製造業，但印度在這些領域的能力仍在發展中。 報道指出，蘋果可謂是「生產激勵計劃」實施5年期間最大的受益者，該公司目前在印度有5座iPhone工廠，其中3間由塔塔營運、2間由富士康經營。另外還有一條由40多間公司組成的供應鏈，這些供應鏈中的公司包括許多中小微型企業，負責為蘋果生產印度和全球供應鏈所需的零件。