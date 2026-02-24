促美方取消單邊關稅措施 中方：正全面評估美國關稅裁決

美國總統特朗普的關稅政策因最高法院的裁決陷入混亂，令貿易夥伴無所適從。商務部昨回應有關裁決時稱，正全面評估相關內容和影響，並敦促美方取消對交易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。商務部又指，注意到美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對交易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。特朗普在「敗訴」後另開徵15%全球關稅，令各國困惑，新加坡促請美方澄清關稅政策。

商務部的聲明表示，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國國內法，不符合各方利益。事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。美國最高法院上周五裁定特朗普引用《國際緊急經濟權力法》，向全球貿易夥伴徵收關稅屬違法和越權。他因而改為引用《1974年貿易法》第122條向全球徵收關稅，並在24小時內將稅率從10%上調至15%。有報道指，對原本被徵收高稅率的國家，例如中國和其他亞洲國家，判決可說是有利他們；對英國和日本等盟友則變相增加關稅，有關國家早前達成協議後稅率均低於15%。南韓稱，觀望特朗普政府下一步行動。新加坡副總理兼貿工部長顏金勇受訪時表示，將尋求美國澄清關稅政策。他指新的15%全球關稅，很可能適用於新加坡，亦可能難以爭取豁免，認為新加坡正面臨難以預測和不確定的困難環境。