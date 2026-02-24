英國前駐美大使文德森被捕　捲愛潑斯坦案涉公職人員行為失當

捲入美國已故富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)案的英國前駐美大使文德森(Peter Mandelson)，涉嫌公職人員行為失當被捕。 倫敦警察廳本月初曾通報，由於文德森涉嫌在擔任公職期間有不當行為，已對他啟動調查。倫敦警察廳證實，文德森當地周一(23日)下午在卡姆登區的住所被捕，被帶到警局接受問話，又指行動是基於早前搜查兩處住所所得的線索。英國廣播公司報道，拘捕行動由倫敦警察廳專門負責刑事案件的部門負責，又指據了解，文德森仍然堅持自己沒有從事犯罪活動，或涉及任何經濟利益的動機。

被揭曾收 3 筆轉賬 向愛潑斯坦洩敏感政府資訊 72歲文德森於去年9月，因為與美國已故富商愛潑斯坦交往密切的事情曝光，被革除英國駐美大使職務，退出執政工黨，並辭去上議院終身議員職務。華府上個月披露的一批愛潑斯坦案密件顯示，文德森及其伴侶涉被揭發2003至2004年間，曾收受來自愛潑斯坦的3筆轉賬，合計7.5萬美元(約58.6萬港元)；2009年，文德森擔任商業大臣期間，將寫給時任首相白高敦(Gordon Brown)的經濟簡報轉發給愛潑斯坦，內容涉及英國政府2008年環球金融危機後，出售資產和籌集資金的內部討論；2010年又提前向愛潑斯坦透露，歐盟即將推出5,000億歐元的歐元區救助計劃。