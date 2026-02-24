特朗普警告各國勿用法院裁決耍花樣　否則或面臨更高關稅

美國最高法院上周裁定總統特朗普根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對各國課徵對等關稅超越職權，推翻其全球性關稅措施，特朗普隨即援引不同的法條宣布對進口商品徵收新的15%全球關稅，並於周一(23日)警告，若有國家因此選擇「耍花樣」，將面臨稅率高更多的關稅。
特朗普23日在自家社交平台Truth Social寫道：「任何想用最高法院荒謬的裁定『耍花樣』的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來『敲詐』美國的國家，將面臨稅率高更多的關稅，而且比他們近期同意的條件更糟糕。後果自負！」
特朗普：最高法院裁定實際上賦予「更多的權力」
特朗普還發出一篇長文聲稱最高法院的裁定實際上賦予他「更多的權力」。他形容這項裁定「荒謬、愚蠢，而且在國際上引起極深歧見」。他又寫道：「我可以利用『許可證』對外國採取非常『可怕』的行動，尤其是對那些數十年來『敲詐美國』的國家。」但他未有明確解釋是甚麼行動。
中國、日本、韓國和英國等其他主要貿易夥伴去年透過與美國談判達成貿易協議。歐盟23日凍結對美歐貿易協議的批准進程。歐洲議會議員表示，他們希望在繼續推進之前獲得特朗普關稅計畫的更明確訊息。白宮被問到特朗普的發文是否針對歐盟時暫未做出回應。