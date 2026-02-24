特朗普警告各國勿用法院裁決耍花樣　否則或面臨更高關稅

美國最高法院上周裁定總統特朗普根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對各國課徵對等關稅超越職權，推翻其全球性關稅措施，特朗普隨即援引不同的法條宣布對進口商品徵收新的15%全球關稅，並於周一(23日)警告，若有國家因此選擇「耍花樣」，將面臨稅率高更多的關稅。

特朗普23日在自家社交平台Truth Social寫道：「任何想用最高法院荒謬的裁定『耍花樣』的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來『敲詐』美國的國家，將面臨稅率高更多的關稅，而且比他們近期同意的條件更糟糕。後果自負！」