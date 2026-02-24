2歲男童移植被凍壞心臟　苦撐2個月離世　震驚全國當局徹查

意大利近日發生一宗震驚全國的醫療疏忽事件。年僅2歲的男童Domenico去年底接受心臟移植後，因獲贈的心臟在運送過程期間疑直接接觸乾冰而嚴重受損，男童於手術後依賴維生系統近2個月後，於上周六(21日)上午不幸離世。悲劇引發全國公憤，檢方已對參與運送與醫療過程的6名醫護人員展開調查，以釐清事發責任。

綜合報道，Domenico於21日上午在拿坡里的莫納爾迪醫院(Monaldi Hospital)過世；院方指出，男童的臨床狀況在當日上午出現「突發且不可逆的惡化」。事件追溯於Domenico去年12月底接受心臟移植，該心臟從波扎諾(Bolzano)運往拿坡里，路程長達800公里，惟醫護人員使用不合規格的容器，導致心臟直接接觸乾冰，在運送的8個小時中，對心臟組織造成大面積凍傷受損，容器亦未有配置溫度計，導致醫療團隊未能察覺器官處於超低溫的狀態。Domenico在術後靠著生命維持系統支撐近2個月，但小兒科專家小組日前評估認為，其身體狀況已無法負荷第二次移植手術，且長期依賴體外維生設備已導致其肺、肝、腎功能受損，最終未能挽回生命。院方形容，男童當日上午出現「突發且不可逆轉的惡化」。