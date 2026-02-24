機艙空少用電蚊拍滅蚊　網民哭笑不得：至少他們行動(有片)

近日一段拍攝於一架孟加拉航空航班機艙影片，顯示有機組與乘務人員在起飛前使用電蚊拍滅蚊，引發網民熱議。有網民得知拍攝地點後認為並不意外，報道亦提到，蚊蟲數量自2月起明顯增加，令市民日常生活受到困擾。

綜合報道，影片於周日(22日)分享網上，樓主指從孟加拉首都達卡出發的孟加拉航空航班上，因機艙內太多蚊子，機組人員不得不拿起電蚊拍滅蚊。影片顯示，多名乘客已經就坐，正等待起飛，一名空少眼觀八方，手拿著電蚊拍不斷揮舞，隨著電蚊拍接連閃光，可見「命中率」頗高。拍攝者表示，蚊子問題令人煩惱，笑指已變成機組人員的「額外任務」。