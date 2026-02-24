熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-24 14:15
更新：2026-Feb-24 14:15

機艙空少用電蚊拍滅蚊　網民哭笑不得：至少他們行動(有片)

近日一段拍攝於一架孟加拉航空航班機艙影片，顯示有機組與乘務人員在起飛前使用電蚊拍滅蚊，引發網民熱議。有網民得知拍攝地點後認為並不意外，報道亦提到，蚊蟲數量自2月起明顯增加，令市民日常生活受到困擾。

綜合報道，影片於周日(22)分享網上，樓主指從孟加拉首都達卡出發的孟加拉航空航班上，因機艙內太多蚊子，機組人員不得不拿起電蚊拍滅蚊。影片顯示，多名乘客已經就坐，正等待起飛，一名空少眼觀八方，手拿著電蚊拍不斷揮舞，隨著電蚊拍接連閃光，可見「命中率」頗高。拍攝者表示，蚊子問題令人煩惱，笑指已變成機組人員的「額外任務」。

多名乘客已經就坐，正等待起飛，一名空少拿著電蚊拍不斷揮舞。(X) 多名乘客已經就坐，正等待起飛，一名空少拿著電蚊拍不斷揮舞。(X)

達卡的蚊蟲數量自2月起明顯增加

影片曝光後引發網民議論，有人質疑「是否機艙消毒程序有缺失」，舉例如阿聯酋航空及英國航空，會在機艙內噴消毒劑，亦有網民指：「出前港龍航空往達卡航班也有配備電蚊拍」、「至少他們行動，讓乘客舒適一點」。其實，當地媒體報道指出，由於冬季較短且水溝、積水等地方未及時清理，達卡的蚊蟲數量自2月起明顯增加，令市民日常生活受到困擾。達卡機場及其相關公共衞生部門也有相關防蚊措施指引，指出機場客運大樓及乘客、機組人員通行區域需要做好蚊蟲防控，例如封閉入口、定期噴霧化學防治、維持排水流通以防止蚊蟲滋生等。

