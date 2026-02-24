浣熊「進駐」電視台　主播：有新員工協助製作節目了（有片）

該新聞台首席天氣主播John Gumm在Ｘ上發文表示，「我們懷疑有人闖入本地12台（Local 12）並在站內秘密居住，為躲避嚴寒冬季。現在我們已確認了入侵者的身分，」同時附上浣熊的影片，並補充道：「當局已接獲通報。」

美國俄亥俄州辛辛那提一間新聞電視台內驚現不速之客，一隻浣熊為躲避嚴寒潛入辦公室。電視台工程師在夜班時意外撞見這名毛茸茸的「新同事」正於垃圾桶覓食。事件曝光後，引發電視台員工與觀眾熱烈討論，許多網民幽默回應，要求為這位「新員工」辦理入職手續。

這段由本地12台工程師Noah Schuler拍攝的影片中，這隻浣熊正試圖從辦公室垃圾桶中尋找食物，每隔幾秒就會停下動作，然後再將頭埋進垃圾桶。牠伸出一隻爪子想抓取桶底的物品，卻差點令垃圾桶反轉，嚇得迅速逃回辦公室邊緣的藏身處。

John Gumm說，電視台工作人員一直都不知道這位不速之客的身分，但當工程師在深夜班次遇到這隻毛茸茸的「小偷」時，他們並不感到特別驚訝。目前尚不清楚這隻浣熊是否已被移離大樓外。

而電視台的忠實觀眾在神秘「房客」的身分揭曉後，紛紛在社交平台上評論。新聞主播Meghan Mongillo在Facebook上開玩笑說：「本台有新員工協助我們製作節目。」

一位網友在Ｘ平台上笑言道，「其實是新員工。我是牠的律師，解僱牠將構成不當解僱。」另一位網民則建議：「給牠一個員工證和一碗車厘子讓牠吃吧。」