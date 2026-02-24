警員落河拯救被困狗狗　慘遭湍流沖走全國傷痛(有片)

秘魯一名警員為營救一隻被困河道的狗狗，更不惜跳入水中拯救，可惜他與狗狗在一眾圍觀的民眾目擊下，一起被湍急的河水沖走，他們的遺體於一天後尋回，事件感動全國，不少網民自發網上悼念。

綜合報道，事發於上周五(20日)上午，在利馬歷史中心附近的里馬克河(Rímac River)，同是志願消防員的警察Patrick Hiroshi Ospina Orihuela奉命前往救一隻被困河床的流浪狗，網上影片顯示，身穿裝備的Patrick由直升機下垂降河床淺水區，惟狗狗受驚而走向湍急河流，Patrick見狀立即撲去想要抱住牠，惟墮入深水區，隨即失平衡倒進水中，但仍奮身捉住狗狗，惜水深加上湍流，迅速將他們捲走，其他救援人員及圍觀者眼巴巴看著卻欲救無從。經過警方和各消防部門30小時的搜尋，Patrick的遺體於翌日(21日)被發現，距離他被沖走的位置6公里外。