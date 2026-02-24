熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-24 17:03
更新：2026-Feb-24 17:03

Netflix日本動畫發三語告示呼籲守規　疑因有人深夜拍攝住宅

日本動畫《超時空輝耀姬》發出呼籲，指粉絲遊覽相關地方要注意禮儀。(官網圖片)

Netflix的日本動畫《超時空輝耀姬》，今日（24日）在官網以日文、英文及簡體中文3種語言發出呼籲，表示在訪問動畫相關的場所時，要保持禮儀。事件引起網民的討論，其中據報有一日本的社交平台帳號，發布在晚上探訪相關地點的相片而引起關注。

《超時空輝耀姬》的官網在今日發聲明表示，「感謝大家對《超時空輝耀姬》的支持！對於所有參觀本作相關地點的觀眾，我們有一個重要的請求。這些地點對當地居民來說意義重大，因此請大家務必注意以下幾點。」當中呼籲粉絲不要「未經許可進入私人財產或學校」、「未經授權的拍攝或傳播，或其他侵犯私隱行為」、「深夜或清晨造訪、製造噪音或造成滋擾」、「亂拋垃圾或損壞財產」以及「其他擾亂當地居民生活或商店營業的行為」。官網呼籲觀眾在訪問相關的地方，務必遵守有關的禮儀，以及注意自己的言行。

據日本網民討論，有關聲明起源於一個支持者的社交平台帳號，將動畫角色的住家的一張疑似相同住處的晚間相片，有關地點未獲官方公開的取景地，但已吸引一些人相到當地拍攝。日本的一些動漫會參照一些現實地點取景，而一些作品的支持者往往會到相關地點「打卡」，稱為「聖地巡禮」，不過由於部份屬於私人住宅地帶，因而引起不少爭議，當中以《SLAM DUNK》位於神奈川縣鎌倉市的平交道最為有名，是不少中國及東南亞粉絲拍攝位置，多年來引起很多問題。

