東京晴空塔升降機明繼續關閉　專家指事故可能與強風有關

日本東京的旅遊熱點晴空塔，觀景台因為電梯在周日（22日）晚停止運作，營運商宣布明日（25日）繼續暫停營運進行檢查。有日本大學的教授指出，可能是因為強風吹動，令電梯出現地震般的影響而停止運作。
晴空塔的營運商，繼周一及周二（23及24日）後，在今日於網上再發公告，表示需要進行事故的調查，因此周三（25日）會繼續停運。而在事前預約門票，可以進行退票，而周四會否重新開放要到明日才有決定。有關電梯的製造商東芝電梯也在今日聲明致歉。公司表示4部連接4樓觀景台與樓高350米觀景台的電梯，分別命名為「春」、「夏」、「秋」、「冬」，今次涉事的是「秋」和「冬」2部電梯，當時「冬」內有20人，而「秋」沒有人。2部電梯因為響起警報而停止運作。東芝表示電梯基本是每月進行最少2次檢查，每年共31次，當中「秋」對上一次檢查是1月22日，而「冬」則是2月16日，當時都未發現有異常，公司指目前優先調查事故的原因。
日本大學理工學院的特別教授青木義男，在接受日本媒體訪問時就指出，一般樓宇發生電梯故障，乘客可以從最接近的樓層離開，但因為晴空塔的特殊，基本在5樓之後就沒有其他樓層，然後就到觀景台。而在事發當日，東京都內23區發出強風注意警告，青木教授指這可能是停運的原因。他表示雖然風力未必如颱風般強大，但關鍵在於風吹的時刻以及反作用力。令塔身產身的震動可能會引發類似地震的震動，從而造成警鐘誤鳴。