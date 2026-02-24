我們這一家花師奶原型30年前舊照出土　網民：一模一樣

日本人氣漫畫《我們這一家》（あたしンち）家喻戶曉的角色「花師奶」，原型近日曝光！作者螻榮子上載一張30多年前、與母親到意大利旅行的舊照，畫面中母親的髮型與「花師奶」如出一轍，引發話題。
日媒《マグミクス》報道，現年63歲的作者螻榮子，近日在IG公開這張舊照，她在貼文中表示，「現在冬季奧運正在舉行的Cortina d'Ampezzo，大約30年前我曾與母親去行，只是想看山脈而已。」
畫面中螻榮子身穿紅色外套，在鏡頭前方，後方遠處是其母親，興奮比「YA」，髮型與「花師奶」微卷短髮高度神似，她並在貼文表示，「照片是在波爾多伊山口、米茲里納湖、波爾札諾市街，以及司機建議一定要看的布雷薩諾託大教堂。纜車乘車站標高2,239米，頂端標高2,950米，想說風景一定很美，結果上面積雪太厚甚麼也看不到，只好玩玩扔雪球後落山（笑）。」
花師奶本尊現年87歲
螻榮子並指出，「剛找回這張照片時傳給87歲的母親，她回憶起當年意大利旅行真的非常開心……哈哈，漫畫看過的人應該懂我的苦笑。」照片曝光後粉絲熱烈留言，「沒想到能看到花師奶真人！完全一模一樣，好可愛」、「第一卷後記就說過花師奶是老師的親生母親，看來完全沒誇張。」
