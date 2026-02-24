我們這一家花師奶原型30年前舊照出土 網民：一模一樣

日本人氣漫畫《我們這一家》（あたしンち）家喻戶曉的角色「花師奶」，原型近日曝光！作者螻榮子上載一張30多年前、與母親到意大利旅行的舊照，畫面中母親的髮型與「花師奶」如出一轍，引發話題。

日媒《マグミクス》報道，現年63歲的作者螻榮子，近日在IG公開這張舊照，她在貼文中表示，「現在冬季奧運正在舉行的Cortina d'Ampezzo，大約30年前我曾與母親去行，只是想看山脈而已。」