出版：2026-Feb-24 17:32
更新：2026-Feb-24 17:32

我們這一家花師奶原型30年前舊照出土　網民：一模一樣

日本人氣漫畫《我們這一家》（あたしンち）家喻戶曉的角色「花師奶」，原型近日曝光！作者螻榮子上載一張30多年前、與母親到意大利旅行的舊照，畫面中母親的髮型與「花師奶」如出一轍，引發話題。

日媒《マグミクス》報道，現年63歲的作者螻榮子，近日在IG公開這張舊照，她在貼文中表示，「現在冬季奧運正在舉行的Cortina d'Ampezzo，大約30年前我曾與母親去行，只是想看山脈而已。」

《我們這一家》作者螻榮子上載30多前與母親到意大利旅行的舊照片，網民發現正是花師奶原型 《我們這一家》作者螻榮子上載30多前與母親（左）到意大利旅行的舊照片 《我們這一家》中，花師奶唱《別怪她》成為一代集體回憶 《我們這一家》中，花師奶喜感十足 《我們這一家》中，花師奶的香港配音為雷碧娜 《我們這一家》中，花師奶是阿柑和阿桔的母親 花師奶愛好的食物是布丁、竹輪、煎餅、香蕉和五家寶

畫面中螻榮子身穿紅色外套，在鏡頭前方，後方遠處是其母親，興奮比「YA」，髮型與「花師奶」微卷短髮高度神似，她並在貼文表示，「照片是在波爾多伊山口、米茲里納湖、波爾札諾市街，以及司機建議一定要看的布雷薩諾託大教堂。纜車乘車站標高2,239米，頂端標高2,950米，想說風景一定很美，結果上面積雪太厚甚麼也看不到，只好玩玩扔雪球後落山（笑）。」

花師奶本尊現年87歲

螻榮子並指出，「剛找回這張照片時傳給87歲的母親，她回憶起當年意大利旅行真的非常開心……哈哈，漫畫看過的人應該懂我的苦笑。」照片曝光後粉絲熱烈留言，「沒想到能看到花師奶真人！完全一模一樣，好可愛」、「第一卷後記就說過花師奶是老師的親生母親，看來完全沒誇張。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

